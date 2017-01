DIRETTA Serie A, Fiorentina-Juventus: formazioni ufficiali! - LIVE

Maurizio Russo

15/01/2017 19:45

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS LIVE / Il posticipo domenicale della ventesima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Fiorentina e Juventus. La formazione di Paulo Sousa vuole vendicare la sconfitta dell'andata e tentare di riavvicinarsi alla zona Europa League, mentre quella di Allegri vuole vincere per blingare il primo posto in classifica. Calciomercato.it vi offre il big match del 'Franchi' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori, Olivera; Badelj, Vecino; Chiesa, B. Valero, Bernardeschi; Kalinic. All.: Sousa.

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Khedira, Marchisio, Sturaro, Alex Sandro; Dybala, Higuain. All.: Allegri.

CLASSIFICA: Juventus** 45; Roma 44; Napoli 41; Lazio 40; Milan** e Inter 36; Torino* 29; Fiorentina** 27; Cagliari 26; Udinese e Chievo 25; Sampdoria 24; Bologna* e Genoa 23; Sassuolo 21; Empoli 18; Palermo 10; Crotone* e Pescara* 9

**due partite in meno; *una partita in meno