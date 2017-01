Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Vrsaljko

12/01/2017 17:33

CALCIOMERCATO INTER VRSALJKO / Con sole dieci presenze all'attivo in questa prima parte di stagione dopo il trasferimento all'Atletico Madrid, Sime Vrsaljko è tornato nel mirino di diversi club italiani e, in particolare, del calciomercato Inter. Chiusa l'operazione Gagliardini, infatti, tra le priorità di calciomercato dei nerazzurri ci sarebbe un innesto di alto profilo sulla corsia, contando anche le probabili partenze che la formazione di Stefano Pioli registrerà nelle prossime settimane. Così, viste le difficoltà riscontrate dall'Inter sul fronte Ricardo Rodriguez, per gennaio la dirigenza interista sarebbe tornata sulle tracce dell'ex laterale del Sassuolo, cercato a più riprese prima del passaggio in Spagna. L'agente di Vrsaljko, tra l'altro, è lo stesso del neo-acquisto nerazzurro Gagliardini.

Calciomercato Inter, ora le cessioni. Poi occhio a Vrsaljko e non solo

Dopo aver ufficializzato e presentato Gagliardini, dunque, l'Inter dovrà necessariamente operare in uscita. Per motivi di bilancio, ma anche tecnici visto che l'allenatore ha chiesto di ridurre la rosa a circa 23-24 elementi. Così, salutati Felipe Melo che è volato al Palmeiras e Stevan Jovetic passato al Siviglia, attenzione agli altri esuberi. A partire da Gnoukouri, che tentenna sul Crotone, fino ad arrivare a Jonathan Biabiany, che Suning vorrebbe in Cina al Jiangsu, passando per Andrea Ranocchia, sul quale si è mosso con decisione il Bologna nelle ultime ore. Senza dimenticare Ever Banega e Geoffrey Kondogbia, di cui almeno uno potrebbe partire di fronte ad un'offerta molto importante, ed i terzini: mentre D'Ambrosio è in crescita, infatti, uno tra Miangue, Nagatomo e Santon sembra destinato ai saluti, liberando così il posto ad un nuovo colpo. Il sogno, anche in ottica estiva, è Ricardo Rodriguez del Wolfsburg, con cui è in ballo anche il discorso per Luiz Gustavo, ma, come detto, torna forte la candidatura anche di Vrsaljko. In estate la spuntò l'Atletico, sei mesi dopo l'Inter può riprovarci.



L.P.