Calciomercato Napoli, la Coppa Italia evidenzia il 'caso portieri'

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

11/01/2017 08:33

CALCIOMERCATO NAPOLI SEPE RAFAEL / Nella serata di ieri il Napoli ha affrontato e battuto un ottimo Spezia, che ha lottato con i denti in un freddo 'San Paolo'. Gara valida per l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, conquistati dagli azzurri con un netto 3-1.

Sarri ha operato un ampio turnover, dando spazio a chi ne aveva trovato meno in questa stagione, tra i nuovi giunti dal calciomercato estivo. Ha centrocampo Rog ha giocato per la prima volta 90', così come Giaccherini, autori rispettivamente di assist e rete, entrambi splendidi.

Il mercato Napoli ha portato quest'anno a un'ampia rosa e, ora che ha anche una seconda punta come Pavoletti, può far fronte serenamente a più competizioni. Anche tra i pali c'è concorrenza, con ben due portieri potenzialmente titolari alle spalle di Reina. Quel 'potenzialmente' va però sottolineato più volte, dal momento che lo spagnolo pare inamovibile. La Coppa Italia è la competizione ideale per cambiare un po' le carte in tavola anche in porta, così come Sarri ha fatto ieri sera.

Scelto Rafafel e non Sepe, prodotto del vivaio azzurro, tornato dalla Fiorentina, dove aveva giocato ben poco, con tanto di polemiche. Pare questo un segnale in vista di giugno.

Calciomercato Napoli, da Sepe a Rafael: la Coppa Italia non 'salva' nessuno dei due

Il procuratore di Sepe aveva sottolineato come una sola gara giocata non avrebbe comunque fatto la differenza e che con la società c'era stato un confronto. A giugno ci si troverà dinanzi a un bivio, ovvero se dare pienamente fiducia a Sepe o lasciarlo andare a titolo definitivo. E' nel pieno della maturità e un altro prestito sarebbe deleterio.

Pare difficile ipotizzare un ruolo da titolare per lui, proprio a causa di segnali come quello dato in Coppa Italia. Potrebbe dunque lasciare Napoli a fine stagione, per non tornare. Non è detto però che al suo addio corrisponda la permanenza di Rafael. Il portiere brasiliano è tornato in campo dopo una lunga assenza, mostrando qualche prevedibile incertezza. Da una mancata uscita a un tentativo di dribbling fallito, per poi concludere il tutto con dei rinvii non perfetti. I rapporti con la tifoseria sono tesi, con le curve che ieri non gli hanno perdonato quasi nulla. L'ipotesi paventata in passato di un ritorno in Brasile potrebbe essere nuovamente presa in considerazione.

Per quanto riguarda Sepe invece, il Genoa potrebbe pensare a lui, sostituendo Perin che, al termine della stagione, dati i suoi 24 anni, potrebbe tentare il definitivo salto di qualità. Il Napoli ha mostrato un forte interesse per lui, anche se andrebbero valutate le sue condizioni fisiche. In alternativa, sul fronte giovani portieri italiani, ci sarebbe anche Sportiello, sul quale è però forte l'interesse della Fiorentina.