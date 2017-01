Calciomercato Chievo, ESCLUSIVO: le ultime su Castro-Torino

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

11/01/2017 00:15

CHIEVO CASTRO TORINO - Continua a tenere banco il futuro di Lucas Castro in casa Chievo. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, non sono arrivate ancora offerte dal Torino per il centrocampista argentino, con il sodalizio clivense che ad oggi non è orientato ad accettare operazioni con eventuali contropartite tecniche o formule con prestito con diritto/obbligo di riscatto. Il Chievo è orientato, al momento, a cedere il giocatore solo a titolo definitivo, con la sua valutazione che continua ad oscillare tra i 13 e i 15 milioni di euro.

G.M.