Calciomercato Inter, 'rimandato' Gagliardini

04/01/2017 18:01

CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI / Dubbi non ce ne sono: Gagliardini sarà a breve un calciatore dell'Inter ma per l'ufficialità occorrerà aspettare ancora. Sono da sistemare, infatti, alcuni passaggi burocratici e fino ad allora il calciatore, come accaduto oggi, continuerà ad allenarsi con l'Atalanta. Proprio al termine dell'allenamento odierno il centrocampista a 'Premium Sport' ha affermato: "Domani sarò ancora qui - riferendosi al centro sportivo di Zingonia - . Inter? Sarebbe un bel salto". Gagliardini poi dribbla le domande sulla trattativa : "Ci pensa il mio agente. E' qui a Bergamo? Non l'ho visto". E a chi gli chiede se è pronto per il nerazzurro di Milano risponde con un "vediamo".

B.D.S.