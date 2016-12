Calciomercato Roma, la Samp alza la voce: comunicato al veleno su Torreira

29/12/2016 13:07

COMUNICATO TORREIRA ROMA / Alla ricerca di rinforzi a centrocampo, la Roma non si è certo fasciata la testa per l'approdo di Rincon alla Juventus e continua a setacciare con insistenza il mercato italiano. Uno dei nomi che vanno per la maggiore è quello di Lucas Torreira, anche se la pista è meno calda di quanto si possa pensare. Per rispondere alle voci relative ad un caso legato al mancato rinnovo del centrocampista uruguagio, la Sampdoria ha diramato oggi un comunicato piuttosto chiaro. A far scattare l'allarme in casa blucerchiata sono state le parole dell'agente del 20enne, che nella giornata di ieri aveva espresso la volontà di lasciare la Liguria sin dalla prossima sessione di calciomercato.

Torreira Roma, ecco il comunicato della Samp

Parole che hanno dato nuovo alimento alle voci di mercato sull'ex Pescara, al punto di suggerire alla Samp di uscire allo scoperto con questa nota ufficiale: "In merito alle notizie pubblicate dai mezzi d’informazione, l’U.C. Sampdoria sottolinea che non esiste alcun “caso” Torreira e ricorda che il calciatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2020, stipulato nell’ambito di un progetto di crescita e valorizzazione che la società ha programmato quando il centrocampista raccoglieva le prime presenze in Serie B. In considerazione del percorso di crescita avuto da Torreira, anche per merito di chi ha creduto fortemente in lui, gli è stato proposto un adeguamento economico del contratto. I rapporti con il ragazzo sono ottimi e improntati alla massima correttezza". Per quanto riguarda il calciomercato Roma, restano in piedi le altre piste a centrocampo, anche se sul fronte Pellegrini il Sassuolo sembra intenzionata a non abbassare il muro. Visto il gran numero di giocatori accostati ai giallorossi, non è poi da escludere che il club stia trattando un 'Mister X', da tenere nascosto fino all'ultimo.