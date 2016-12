Calciomercato Inter, presidente Santos su Gabigol: "Fosse per lui, sarebbe già qui"

26/12/2016 17:35

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Il Brasile chiama Gabigol: è il presidente del Santos, Modesto Roma, a parlare in un'intervista a 'ESPN' del giovane attaccante dell'Inter. Il numero uno del club che ha ceduto in estate il calciatore alla società nerazzurra ora è pronto a riprenderselo: "Parliamo sempre con lui, Gabigol sa le sue responsabilità. Fosse per lui si starebbe già allenando con noi, ma sappiamo che è responsabile e che sta rispettando il suo contratto con l'Inter".

Nei giorni scorsi il calciatore aveva affermato di voler restare a Milano pur non essendo contento dello scarso impiego. Su Gabigol c'è anche l'interesse dell'Atletico-MG.