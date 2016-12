Milan, Yonghong Li 'avvisa' Galliani: "Ecco le nostre regole"

22/12/2016 15:54

CESSIONE MILAN YONGHONG / In un'intervista concessa all'ANSA, Yonghong Li ha svelato alcuni retroscena sullo slittamento del closing per la cessione del Milan agli investitori cinesi. Il Presidente della 'Ses', la holding impegnata nell'acquisto dei rossoneri, ha ravvisato nelle nuove regolamentazioni di controllo il motivo di tutti questi ritardi. Il numero uno della holding ha poi fatto riferimento all'esistenza di un 'Piano B', nel caso in cui l'autorizzazione non dovesse arrivare per tempo, garantendo di aver raccolto i capitali "in quantità maggiore rispetto all'investimento".

Closing Milan, Yonghong: "Ecco come stanno le cose"

Il primo pensiero di Yonghon è andato ai sostentiori rossoneri e alla Supercoppa di domani sera contro la Juventus: "Mi dispiace per i tifosi che avrebbero legittimamente fretta che la cessione si concludesse, ma in fondo è giusto così, questa finale è stata conquistata dall'attuale gestione ed è corretto che siano loro a viverla e,speriamo, a vincerla. Abbiamo aderito alla proposta del Milan di assegnare un premio in caso di vittoria, che sarebbe un ulteriore stimolo per SES per tenere alta l'asticella. Proseguire la storia di successi rossoneri è la nostra ambizione. E ci auguriamo che Silvio Berlusconi, da Presidente Onorario, possa in futuro alzare altri trofei". Il Presidente di SES ha poi spiegato il perché del diverso iter incontrato da Suning nell'acquisto dell'Inter: "Si tratta di operazioni che sono state chiuse primadell'annuncio delle nuove misure di controllo. Utilizzare i 200 milioni già versati per acquistare una partecipazione nel Milan? Questa operazione non sarebbe stata autorizzata. Gli accordi con Finivest prevedono che le perdite registrate dallo scorso luglio facciano carico a SES, è per questo che c'è obbligo di condivisione delle decisioni che comportano delle spese (anche il mercato, ndr)". In passato ha suscitato molto interesse il mistero attorno ai nomi degli investitori implicati in questa operazione, un riserbo che non viene scalfito nemmeno in questa occasione: "In conformità a quanto previsto dagli accordi, abbiamo fornito a Fininvest in via riservata l'elenco degli investitori e la aggiorniamo costantemente sull'evoluzione della procedura di approvazione".

Closing Milan, Yonghong ammette: "Mercato a saldo zero"

Proiettando lo sguardo verso il futuro, Yonghong ha dato alcune linee guida sulla strutturazione rossonera: "Le mie competenze in ambito sportivo non sono così rilevanti. La gestione sarà affidata a Cda e al mangement, che continuerà ad essere selezionato tra i migliori professionisti sul mercato. Il calciomercato dovrà essere effettuato a saldo zero, è la volontà congiunta di SES e Fininvest. Adriano Galliani gestirà il mercato, ma ogni operazione dovrà essere approvata da SES. Visto che gli oneri di spesa ricadranno su di noi, non possiamo non avere voce in capitolo".



D.T.