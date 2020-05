CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI BELOTTI PETAGNA / Tutti pazzi per Andrea Belotti, è il caso di dirlo.

Classe '93, in scadenza col Torino nel 2022, il 'Gallo' si trova ad un bivio decisivo della sua carriera, tentato dalla prospettiva di rimanere a lungo in granata diventando una bandiera del club che punta a blindarlo con un rinnovo, ma dall'altro lato conteso da tante società importanti a caccia di un centravanti di spessore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Perché oltre alle sirene estere, con le voci più o meno insistenti sul ManchesterUnited e l'Everton di Ancelotti interessate, in Italia soprattutto si potrebbe scatenare un'asta. Il Milan, scrive 'La Stampa', resta sulle sue tracce qualora Ibrahimovic dovesse partire, così come la Roma lo valuta per sostituire eventualmente Edin Dzeko. Ma occhio in particolare al Napoli. Con gli addii probabili di Mertens e Milik, gli azzurri cercano rinforzi pesanti per accontentare il tecnico Gattuso che ha grandi ambizioni. Il quotidiano riferisce quindi che la dirigenza partenopea sarebbe pronta a mettere sul piatto 20/25 milioni di euro più il cartellino di Andrea Petagna, acquistato a gennaio e lasciato in prestito alla Spal.

