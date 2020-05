CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TONALI / Non solo i top club, ora anche Francesco Totti corteggiaSandro Tonali. Pronto per la nuova vita da manager, il leggendario ex capitano della Roma nei giorni scorsi ha parlato del talento del Brescia che vorrebbe portare nella sua scuderia. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' però il suo attuale agente, l'esperto Beppe Bozzo, alza il muro: "Io e Sandro ci abbiamo scherzato su. Abbiamo scelto di condividere un percorso, con un progetto per la sua crescita. Il resto sono chiacchiere. Ma, se posso permettermi, un grande campione amato ovunque come Totti non è necessariamente un grande agente. Vuol fare il procuratore? Prenda spunto da chi fa questo mestiere faticoso. Oltre al talento servono grandi sacrifici: gli stessi che ha fatto lui.

Ma se sull'agente non sembrano esserci pochi dubbi, lo stesso non si può dire sul futuro del gioiello del Brescia corteggiato da tutte le società più importanti a livello europeo: "Indubbiamente per Sandro ci sono prospettive importanti, alla sua età in pochi hanno avuto questa possibilità - spiega Bozzo che poi serve l'assist alle società italiane, con Juventus e Inter in pole -. È meglio che Sandro resti in Italia. Può imporsi subito in un top club e per la A sarebbe un peccato perderlo".