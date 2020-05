CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Via dal Manchester United ma per andare dove? Per Paul Pogba il futuro è ancora incerto: si pensa che questo sia il suo ultimo anno ai 'Red Devils', ma per la destinazione bisognerà attendere. In corsa ci sono Real Madrid, Paris Saint-Germain e Juventus, anche se per i bianconeri si registra la frenata di Fabio Paratici. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il dirigente bianconero ha lasciato intendere che l'ingaggio del 'Polpo' è poco sostenibile e che sono poche le squadre che potranno permetterselo.

Parole alla quale non credono però i bookmakers che vedono la Juventus ancora in pole position per l'acquisto di Pogba; una sfida lanciata con l', seconda società più accreditata come pretendente del giocatore.

Meno considerazione godono, invece, Real Madrid e Paris Saint-Germain: sia spagnoli che francesi secondo i bookmaker hanno la metà delle possibilità di mettere le mani su Pogba nel prossimo calciomercato. Juve favorita quindi con i bianconeri che potrebbero proporre uno scambio al Manchester United: si è parlato del possibile inserimento di Rabiot, ma anche di Alex Sandro come contropartita per arrivare al centrocampista.