Ferita alla mano e portiere ko, cambio all’intervallo

Ferita alla mano e infortunio per il portiere, il tecnico costretto al cambio durante l’intervallo

Quella contro la Salernitana per il Frosinone può definirsi come l’operazione sorpasso. La sconfitta dell’Udinese contro la Roma ha fatto sì che i friulani fossero a pari punti con i ciociari, stavolta con lo stesso numero di partite. E questo turno di campionato, nella corsa salvezza, può sorridere agli uomini di Di Francesco.

I gialloblù possono sfruttare l’impegno interno contro la Salernitana ultima in classifica visto che i bianconeri saranno impegnati nella difficile trasferta di Bologna. Nel corso però della prima frazione della sfida dello Stirpe, terminata con i padroni di casa avanti 2-0, Stefano Turati, estremo difensore della squadra ciociara, ha rimediato un infortunio alla mano.

In occasione di un’uscita bassa per anticipare Emanuel Vignato, Turati è rimasto ferito e ha rimediato un taglio alla mano. Nel corso dell’intervallo, Di Francesco è stato costretto ad effettuare la sostituzione. Al posto di Turati è entrato Cerofolini. Un ingresso che ha posticipato l’inizio della ripresa, con Turati che ha evidentemente provato sino all’ultimo a resistere, ma alla fine è stato costretto a chiedere il cambio. Cerofolini non era immediatamente pronto alla conclusione della pausa e si è definitivamente cambiato solo quando le squadre erano già rientrate in campo. Ora saranno da valutare le condizioni dell’estremo difensore cresciuto nel vivaio dell’Inter, per capire se potrà essere a disposizione per il prossimo match, lo scontro diretto in casa dell’Empoli.