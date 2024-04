Juve-Inter decisiva, Roma campione d’Italia

Decisiva la sfida tra Juventus ed Inter, con la vittoria delle nerazzurre la Roma femminile è campione d’Italia

Decisiva la sfida tra Juventus e Inter: la vittoria nerazzurra a Torino sancisce la conquista dello scudetto per la Roma, che per il secondo anno consecutivo conquista la Serie A femminile.

Lo 0-2 di Torino tra Juventus e Inter regala matematicamente la vittoria del campionato femminile alla Roma. Il distacco dalle giallorosse di Alessandro Spugna, che in questo turno riposavano, resta infatti di 11 punti, quando mancano 3 giornate al termine della Poule Scudetto. Un successo straordinario per la compagine capitolina, che in campionato ha collezionato solo una sconfitta (contro l’Inter) e un pari (contro la Fiorentina). E proprio contro le viola la Roma potrà centrare la doppietta: le ragazze di Spugna giocheranno il prossimo 24 maggio a Cesena la finale di Coppa Italia.