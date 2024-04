Il Frosinone ritrova la vittoria, la Salernitana retrocede in B

Vittoria del Frosinone contro la Salernitana: la squadra di Di Francesco ritrova il successo, mentre i granata salutano la Serie A

Prima retrocessa dalla Serie A: la Salernitana perde (3-0) in casa del Frosinone e dice addio matematicamente al massimo campionato.

La squadra di Di Francesco conquista tre punti importanti per la lotta salvezza, ritrovando la vittoria che mancava da dodici partite. Il match per i gialloblù si sblocca subito: Sambia atterra Valeri, l’arbitro fischia il rigore che Soulé trasforma. I campani provano a reagire ma subiscono il raddoppio con un fulmineo contropiede finalizzato da Brescianini.

Il raddoppio scuote la formazione di Colantuono che va in gol con Vignato, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Anche nella ripresa i granata trovano la via del gol, questa volta con Ikwuemesi: anche in questa occasione però il gol non è convalidato per un precedente fallo in attacco.

Frosinone-Salernitana 3-0: marcatori e classifica

Sotto di due gol e con due reti annullate, la Salernitana mette in campo almeno l’orgoglio e crea più di un pericolo dalle parti di Cerofolini che all’intervallo è entrato al posto dell’infortunato Turati.

Gomis non trova la porta da due passi al 76′ e cinque minuti più tardi è ancora Ikwuemesi a non arrivare sul cross di Tchaouna e mancare il gol che avrebbe potuto riaprire il match. A segnare è invece Zortea con una conclusione da fuori area che fissa il punteggio sul 3-0. Vince così il Frosinone con Di Francesco che può tirare un sospiro di sollievo con la Salernitana che mestamente saluta in maniera aritmetica la Serie A.

FROSINONE-SALERNITANA 3-0: 10′ Soulé rig. (F), 25′ Brescinanini (F), 85′ Zortea (F)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 86, Milan 69, Juventus 64, Bologna 62, Roma 58, Atalanta** 54, Lazio 52, Napoli 49, Fiorentina** 47, Torino 46, Monza 43, Genoa 39, Lecce 35, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone* 31, Udinese 28, Sassuolo 26, Salernitana* 15.

*una partita in più

**una partita in meno