“City o Inter”: Vlahovic in un’altra big, annuncio in diretta

Il centravanti serbo ha altri due anni di contratto con la Juventus, che nel gennaio 2022 lo pagò più di 80 milioni di euro

“La delusione più grande è la Juventus, e lo dico da tifoso juventino con il cuore in mano. Non è divertente vederla giocare”. Fausto Rossini senza peli sulla lingua nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Twitch di Tv Play.

A proposito dei bianconeri, l’ex bomber di Serie A ha preso le difese di Dusan Vlahovic, il quale continua ad essere nel mirino di molti tifosi juventini: “Credo che sia un grande attaccante, ma devi metterlo in condizione di fare gol – le parole di Rossini a Tv Play – Penso che se giocasse nel Manchester City o nell’Inter, il centravanti serbo farebbe più gol e avrebbe più occasioni. Del resto ne faceva tanti alla Fiorentina che giocava per lui”.

Rossini prende le difese anche di Allegri, la cui avventura alla Juve è agli sgoccioli: “Il mister non è un problema, in carriera ha dimostrato di saper vincere tanto, ma tanti giocatori della rosa attuale non sono da Juventus. Se prendi Alcaraz e mi dici che è il nuovo Vidal, qualcosa non torna… – evidenzia l’ex bomber lanciando una ‘frecciata’ a Giuntoli – Szczesny è da Juve, Bremer insomma, Danilo, Chiesa e Rabiot sono grandi giocatori. In prospettiva anche Yildiz: se il turco fa le cose bene, a mio avviso può davvero diventare il nuovo Del Piero. Il resto dei calciatori – conclude Rossini – sono però di medio-alto livello ma non da Juve, o almeno non da Juve vincente”.