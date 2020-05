BUNDESLIGA CORONAVIRUS ROLFES / La Bundesliga è pronta a ripartire: attesa per l'incontro del 6 maggio quando dovrebbe arrivare la decisione definitiva sul ritorno in campo delle squadre tedesche. Le società speravano in una ripartenza il 9 maggio ma la Merkel ha tirato un po' il freno: si tornerà comunque a giocare nel mese di maggio come riferisce anche il direttore sportivo del Bayer Leverkusen Rimon Rolfes. Intervistato dalla 'BBC', il dirigente tedesco illustra come si prepara alla ripartenza il campionato tedesco: "I giocatori si sottoporranno ai test ogni 3-4 giorni, ma già tutte le mattine dovranno rispondere a 5 domande che fungeranno da primo check sulla salute dei calciatori.

In tema di ripartenza c'è grande ottimismo: "Fondamentale aver ricevuto una risposta positiva dalla politica in relazione al disputare le gare senza pubblico: per il governo possiamo farlo. Ora aspettiamo la decisione: non so ancora con precisione quando, ma speriamo di tornare a giocare a maggio. Ora attendiamo per capire se a metà o alla fine del mese".