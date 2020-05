CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA JUVENTUS / Continua il tira e molla tra il Milan e Gianluigi Donnarumma per il rinnovo di contratto.

Il portiere delandrà in scadenza nel giugno 2021, con il suo agenteche chiede un ingaggio superiore rispetto aidi euro che il proprio assistito percepisce attualmente, cifra che non rientrerebbe nel tetto ingaggi imposto dalla proprietà. Senza prolungamento si farebbe largo l'ipotesi cessione già questa estate, con il 'Diavolo' che vorrebbe evitare in tal caso di perdere un patrimonio del valore di Donnarumma a parametro zero l'anno prossimo.

Le grandi d'Europa sono in agguato per il nazionale italiano: PSG, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco e soprattutto Juventus guardano con attenzione alla situazione di Donnarumma. Il club bianconero studia il piano per soffiarlo gratis al Milan nell'estate 2021, facendo leva anche sugli ottimi uffici con Raiola.

Calciomercato Milan, il piano rinnovo per Donnarumma

Il Milan vuole evitare questo scenario e, come scrive 'Tuttosport', puntando sulla volontà dello stesso 'Gigio' di restare in rossonero potrebbe formulare una nuova offerta all'estremo difensore per il rinnovo. Una proposta che supererebbe i 6 milioni attuali, con Elliott e Gazidis pronti a fare un sacrificio importante per le casse della società pur di non perdere Donnarumma. Per il portiere classe '99 potrebbe prefigurarsi così un futuro da capitano e bandiera del 'Diavolo'.

