CALCIOMERCATO JUVENTUS ARTHUR / Il Barcellona apre alla Juventus. Nuove indiscrezioni arrivano dalla Catalogna sull'assalto del club bianconero per Arthur. Il 23enne brasiliano è uno degli obiettivi del CFO Paratici per rinforzare il centrocampo di Sarri nella prossima stagione, con il Barça che sarebbe disposto a trattare la cessione del giocatore come scrive il 'Mundo Deportivo'.

Cambio di rotta quindi del Barcellona per l'ex Gremio, fino a qualche giorno fa ritenuto centrale nel progetto del club campione di Spagna. La Juventus spingerebbe per portare a Torino il nazionale verdeoro e starebbe preparando l'offensiva dopo il via libera dei blaugrana.

Calciomercato, asse Juventus-Barcellona: Arthur in vendita

La Juve a questo punto dovrò convincere il giocatore ad accettare la destinazione, con Arthur che avrebbe manifestato per il momento il desiderio di non lasciare il Barça.

La trattativa con il Barcellona per il brasiliano potrebbe prevedere l'inserimento nell'affare di alcune pedine della rosa della 'Vecchia Signora'. Insieme a Bernardeschi anche Pjanic e Bentancur sarebbero entrati nei radar dei catalani, mentre difficilmente la Juve aprirà alla cessione di de Ligt. I campioni d'Italia, oltre ad Arthur, sarebbero segnalati anche su Sergi Roberto in casa Barça, senza escludere un nuovo tentativo per Rakitic.

