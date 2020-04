CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS SALAH / Che qualcosa nel tridente magico del Liverpool possa cambiare nella prossima finestra di mercato lo si intuisce dalle manovre in entrata del club campione d'Europa. Accanto al sogno proibitoMbappé, i 'Reds' lavorano a diversi profili di grande spessore come Jadon Sancho e Timo Werner. Investimenti molto importanti, da equilibrare con almeno una cessione di peso.

E considerando Mané e Firmino di fatto insostituibili, il nome grosso a rischio sarebbe quello di Mohamed. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco che dalla Spagna, dunque, arriva la bomba del portale 'Don Balon', secondo cui il Liverpool avrebbe già fissato a quota 150 milioni di euro il prezzo per trattare la cessione dell'egiziano che ha ovviamente una lunga lista di top club interessati. In primis, si legge, le big italiane come Juventus e Inter che sarebbero disposte a dar vita ad un duello serratissimo per l'attaccante che conosce già bene la Serie A, avendo vestito le maglie di Fiorentina e Roma. La concorrenza però si chiama Atletico Madrid, Psg e Bayern Monaco, anche se i parigini preferirebbero Mané e i tedeschi non sembrano disposti a mettere sul piatto una cifra del genere.