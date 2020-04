Coronavirus, giovedì decisivo per la Champions: la scelta per le qualificate

UEFA CHAMPIONS CRITERI / La UEFA valuterà giovedì prossimo i criteri per stabilire le qualificazioni alle sue competizioni se non dovesse essere possibile concludere i campionati nazionali. Oggi ci sono stati i primi contatti con le 55 federazioni associate, ma secondo 'AS' non si è giunti ad alcuna conclusione: l'intenzione è che tali criteri si applichino solo in "casi eccezionali", mentre resta ferma l'idea di chiudere la stagione regolarmente, compatibilmente con le condizioni sanitarie.

Alcuni paesi hanno proposto alla UEFA di evitare di presentare una lista di squadre qualificate, utilizzando invece il ranking UEFA per stabilirle ( e sarebbe questo il caso dell'Italia ); altri, si sono basati sulla classifica all'ultima giornata disputata, come in Spagna. Giovedì si cercherà un criterio comune e, inoltre, si discuterà il formato attuale della Champions, che potrebbe vedersi ridotto a una final four oppure mantenere quello in vigore spostando però i suoi match ad agosto.

