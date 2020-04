CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA HAALAND REAL MADRID - La crisi economica, dopo la tempesta coronavirus, investirà anche il calcio e le sessioni future del calciomercato. E anche un club di altissimo livello come il Real Madrid, dovrà rivedere al ribasso i progetti in vista della prossima stagione. Per questo motivo, sostiene 'AS', appare difficile immaginare un doppio colpo Pogba-Haaland.

Ed è questo il dubbio che dovrà essere sciolto: puntare sul centrocampista o sul bomber? Entrambi sono finiti anche nell'orbita della Juventus , ma molto dipenderà dalle decisioni che prenderà il club castigliano. Il 27enne calciatore delè un vecchio pallino di Zinedine, connazionale e allenatore del Real Madrid, ma non sembra essere nelle grazie del presidente Florentino. Di contro, il 19enne bomber delviene visto come un innesto necessario per risolvere la questione gol in casa merengue. La differenza sta anche nella valutazione del cartellino: per Haaland si potrebbe andare oltre i 100 milioni di euro, una cifra decisamente importante. Non da meno quella di Pogba, ma la situazione contrattuale (scadenza 2021) potrebbe agevolare l'affare. Sempre e comunque con la regia di Mino Raiola , agente di entrambi i calciatori.