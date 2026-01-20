PAGELLE E TABELLINO COPENAGHEN-NAPOLI 1-1: Buongiorno, che guaio. Scott non basta e Conte rischia

Voti e giudizi del match valido per la 7a giornata della League Phase di UEFA Champions League 2025/26

Copenaghen

Kotarski 7

Meling 6

Gabriel Pereira 6

Suzuki 6

Lopez 5,5

Elyonoussi 6

Madsen 6

Delaney 4,5

Achouri 5. Dal 63′ Larsson 6,5

Cornelius 5,5. Dal 63′ Clem 5,5

Dadason 5,5. Dal 36′ Hatzidiakos 6

All. Neestrup 6,5

Napoli

Milinkovic-Savic 6

Di Lorenzo 6

Buongiorno 4,5

Juan Jesus 5,5

Spinazzola 5. Dal 63′ Olivera 6

Lobotka 6,5

McTominay 6,5

Gutierrez 6. Dal 75′ Ambrosino 6

Vergara 6. Dal 63′ Lang 6,5

Elmas 6

Hojlund 5,5. Lucca 5,5

All. Conte 5,5

Arbitro: Irfan Peljto (BOS) 6

Il Napoli butta alle ortiche una occasione enorme di mettere un gran bel mattoncino per andare almeno ai playoff di questa Champions. Perché gioca un’ora in superiorità numerica e pure di risultato. Invece spreca, incide pochissimo in area avversaria e poi l’ingenuità di Buongiorno completa il guaio. Un errore grave quello del numero 4, perché non temporeggia o comunque interviene male e in maniera avventata sull’avversario. Poi perde sicurezze e rischia un paio di altri pasticci. Positivo l’esordio dal 1′ in Champions di Vergara, il solito McTominay non basta insieme a Lobotka solito metronomo. Non benissimo Hojlund, chi entra dà il suo buon contributo (ottimo Lang, non male anche Olivera), ma Lucca doveva essere molto più preciso.

Il tabellino di Copenaghen-Napoli 1-1

Marcatori: 39′ McTominay (N), 72′ Larsson (C)

Espulsi: Delaney (C) al 35′

Ammoniti: Hojlund (N), Elyounoussi (C), Clem (C)

COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez; Elyonoussi, Madsen, Delaney, Achouri (dal 63′ Larsson); Cornelius (dal 63′ Clem), Dadason (dal 36′ Hatzidiakos).

A disp: Buur, Runarsson, Garananga, Hatzidiakos, Claesson, Moukoko, Larsson, Robert, Sarapata, Clem, Hojer, Ankamafio.

All. Neestrup.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola (dal 63′ Olivera), Lobotka, McTominay, Gutierrez (dal 75′ Ambrosino); Vergara (dal 63′ Lang), Elmas; Hojlund.

A disp: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Beukema, De Chiara, Prisco, Ambrosino, Lucca, Lang.

All. Conte.

Arbitro: Irfan Peljto (BOS)