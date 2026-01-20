PAGELLE E TABELLINO COPENAGHEN-NAPOLI 1-1: Buongiorno, che guaio. Scott non basta e Conte rischia

Voti e giudizi del match valido per la 7a giornata della League Phase di UEFA Champions League 2025/26
Copenaghen
Kotarski 7
Meling 6
Gabriel Pereira 6
Suzuki 6
Lopez 5,5
Elyonoussi 6
Madsen 6
Delaney 4,5
Achouri 5. Dal 63′ Larsson 6,5
Cornelius 5,5. Dal 63′ Clem 5,5
Dadason 5,5. Dal 36′ Hatzidiakos 6
All. Neestrup 6,5
Napoli
Milinkovic-Savic 6
Di Lorenzo 6
Buongiorno 4,5
Juan Jesus 5,5
Spinazzola 5. Dal 63′ Olivera 6
Lobotka 6,5
McTominay 6,5
Gutierrez 6. Dal 75′ Ambrosino 6
Vergara 6. Dal 63′ Lang 6,5
Elmas 6
Hojlund 5,5. Lucca 5,5
All. Conte 5,5
Arbitro: Irfan Peljto (BOS) 6
Il Napoli butta alle ortiche una occasione enorme di mettere un gran bel mattoncino per andare almeno ai playoff di questa Champions. Perché gioca un’ora in superiorità numerica e pure di risultato. Invece spreca, incide pochissimo in area avversaria e poi l’ingenuità di Buongiorno completa il guaio. Un errore grave quello del numero 4, perché non temporeggia o comunque interviene male e in maniera avventata sull’avversario. Poi perde sicurezze e rischia un paio di altri pasticci. Positivo l’esordio dal 1′ in Champions di Vergara, il solito McTominay non basta insieme a Lobotka solito metronomo. Non benissimo Hojlund, chi entra dà il suo buon contributo (ottimo Lang, non male anche Olivera), ma Lucca doveva essere molto più preciso.
Il tabellino di Copenaghen-Napoli 1-1
Marcatori: 39′ McTominay (N), 72′ Larsson (C)
Espulsi: Delaney (C) al 35′
Ammoniti: Hojlund (N), Elyounoussi (C), Clem (C)
COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez; Elyonoussi, Madsen, Delaney, Achouri (dal 63′ Larsson); Cornelius (dal 63′ Clem), Dadason (dal 36′ Hatzidiakos).
A disp: Buur, Runarsson, Garananga, Hatzidiakos, Claesson, Moukoko, Larsson, Robert, Sarapata, Clem, Hojer, Ankamafio.
All. Neestrup.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola (dal 63′ Olivera), Lobotka, McTominay, Gutierrez (dal 75′ Ambrosino); Vergara (dal 63′ Lang), Elmas; Hojlund.
A disp: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Beukema, De Chiara, Prisco, Ambrosino, Lucca, Lang.
All. Conte.
Arbitro: Irfan Peljto (BOS)