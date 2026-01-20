Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Non solo En-Nesyri: si accende la sfida sul mercato tra Juve e Napoli | CM

Foto dell'autore

Il centravanti in uscita dal Fenerbahce nei radar delle due big italiane, che potrebbero sfidarsi anche per un altro attaccante

La Juventus punta a rinforzare l’attacco in questa finestra del mercato invernale. Spalletti spinge per l’arrivo di un centravanti per dare peso al reparto offensivo considerando le caratteristiche di David e Openda, oltre all’infortunio di Vlahovic che non tornerà prima di marzo.

Daniel Maldini conteso da Juventus e Napoli
Daniel Maldini conteso da Juve e Napoli (Ansa) – Calciomercato.it

Mateta in questo scenario è in pole nella lista della dirigenza bianconera, che sostanzialmente ha già trovato l’accordo con il bomber francese. Il giocatore del Crystal Palace ha spalancato le porte allo sbarco a Torino, ma la Juve non ha ancora l’intesa con il sodalizio inglese. La forbice con gli ‘Eagles’ è ancora ampia e non basta al momento la prima offerta recapitata da Comolli: prestito oneroso con obbligo di riscatto vincolato alla qualificazione in Europa, per un pacchetto complessivo da 30 milioni di euro.

Il Crystal Palace ha però rimandato al mittente la proposta della Juve e chiede un assegno vicino ai 40 milioni o un’operazione a titolo definitivo per la cessione di Mateta. 

Calciomercato Juve, Maldini resta nei radar: gli scenari e l’interesse del Napoli

L’alternativa all’attaccante transalpino è stata individuata in En-Nesyri, in uscita dal Fenerbahce e protagonista con il Marocco in Coppa d’Africa. Sul nazionale marocchino c’è anche il pressing del Napoli, a caccia di un sostituto del partente Lucca. 

Maldini, le ultime sul futuro
Maldini, classe 2001 (Ansa) – Calciomercato.it

Ma non solo En-Nesyri visto che potrebbe inscenarsi un altro duello tra la Juventus e i campioni d’Italia, che sul campo si affronteranno domenica in campionato all’Allianz Stadium. Alle due big piace infatti Daniel Maldini, chiuso all’Atalanta da un’agguerrita concorrenza e dall’ultimo arrivato Raspadori. L’Interesse della Juve per il figlio d’arte è concreto per la casella di vice Yildiz, ma finora la ‘Vecchia Signora’ non ha affondato il colpo come raccolto da Calciomercato.it.

Il Napoli negli ultimi giorni si è aggiunto alla lista delle pretendenti, con la Lazio invece che rimane sullo sfondo. Anche i partenopei studiano la situazione, in attesa di capire se fare sul serio e partorire un’offensiva per l’ex Milan. L’Atalanta valuta Maldini 10-12 milioni di euro e vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto per la cessione del fantasista classe 2001. 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie