Napoli, esplode il mercato. Le cifre per Lucca e non solo, ecco come rivoluzionerà l’attacco | CM

Gli azzurri accelerano in uscita e sono pronti ad aprire le danze per gli acquisti offensivi per Antonio Conte: En-Nesyri più un sogno

Il mercato del Napoli sta per stapparsi. Gli azzurri hanno dei paletti chiari in questo gennaio, ovvero devono prima cedere e poi eventualmente acquistare. Ovviamente sempre con le stesse cifre e formule: tanto entra, tanto può uscire. Per questo fino a questo momento il club di De Laurentiis non si è ancora potuto muovere in questa sessione invernale, ma il digiuno potrebbe finire presto. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Nottingham Forest ha sorpassato il Benfica e il Besiktas nella corsa a Lorenzo Lucca, attaccante che è ormai già fuori dal progetto tecnico di mister Antonio Conte.

La formula è quella di un prestito da 1 milione con opzione di riscatto (quindi senza obbligo) a ben 35 milioni. Il Napoli dovrà versare subito all’Udinese ovviamente i 25 milioni del riscatto. Ora quindi si attende la decisione del calciatore, che nei giorni scorsi era stato sondato anche da Roma e Pisa. La sua partenza potrebbe favorire l’arrivo quindi del sostituto, Youssef En-Nesyri, per cui ovviamente il Napoli dovrà trovare l’accordo sulla cifra e la formula col Fenerbahce. In modo da beffare pure la Juventus, che è pure sul giocatore soprattutto se non dovesse arrivare Mateta.

Un’altra mano importante può darla invece Noa Lang, che si sta avvicinando in queste ore al Galatasaray. L’esperienza dell’olandese al Maradona e il suo rapporto con Conte non sono mai decollati e, dopo le indiscrezioni, potrebbe finire in Turchia. I club stanno parlando, i dialoghi sono ben avviati e anche in questo caso il nodo è la formula: prestito con diritto di riscatto, che magari può diventare obbligo. Il sogno potrebbe essere quello di sostituirlo con Ademola Lookman: resta in partenza, con un contratto in scadenza nel 2027. Per realizzarlo il Napoli deve sperare che si incastrino tutte le cifre e le formule con le cessioni. Complicatissimo, ma non impossibile.