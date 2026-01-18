Mateta alla Juventus: c’è l’accordo, svelata la formula dell’affare | CM

Il club bianconero vuole accontentare Spalletti con un nuovo rinforzo in attacco: fari puntati sul centravanti francese

La Juventus accelera per Jean-Philippe Mateta. È il centravanti francese il profilo individuato dalla dirigenza bianconera per rinforzare l’attacco a disposizione di Luciano Spalletti.

La ‘Vecchia Signora’ negli ultimi giorni ha intensificato il pressing sull’attaccante in forza al Crystal Palace e trovando terreno fertile nell’entourage del giocatore. Venerdì c’è stato un nuovo contatto positivo tra la Juve e gli agenti del giocatore, intrigato da un possibile approdo sotto la Mole. In sostanza i dirigenti bianconeri hanno in mano il sì di Mateta, adesso resta da trovare l’intesa con il Crystal Palace.

Non un dettaglio perché la società inglese chiede un assegno da 35-40 milioni di euro per dare il via libera alla partenza in questo mercato invernale dell’ex Lione e Mainz.

Mateta spinge per sposare la Juve: l’offerta di Comolli al Crystal Palace

La Juventus, una volta incassata la preferenza di Mateta per l’approdo alla Continassa, cercherà la prossima settimana di trovare l’incastro giusto con il Crystal Palace. Il club bianconero in questa fase del mercato non può affrontare una spesa del genere e acquisire il giocatore a titolo definitivo, con l’Ad Comolli che sta riflettendo sulla formula alternativa da proporre agli ‘Eagles’.

Come raccolto da Calciomercato.it, la Juve metterebbe sul tavolo un prestito oneroso con obbligo di riscatto, vincolato alla qualificazione in Europa per la prossima stagione. La dirigenza bianconera, sul fronte economico, non vorrebbe andare oltre un pacchetto da 30 milioni di euro. Da capire se il Crystal Palace accetterà tale proposta dalla Juventus, che in questa finestra invernale vuole mettere a disposizione di Spalletti almeno un nuovo rinforzo offensivo per la corsa Champions e per dare fastidio alle altre big in chiave scudetto.

Altrimenti sarà tutto rinviato alla prossima estate, quando Mateta sarà a un solo anno dalla scadenza del contratto e il suo prezzo inevitabilmente si abbasserà. Il 28enne attaccante nella stagione in corso ha giocato da titolare tutte le gare in Premier League, realizzando 8 reti nel massimo campionato inglese.