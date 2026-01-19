Trattativa in corso dopo Udinese-Inter: c’è di mezzo la Juve

Si sono intensificati i contatti tra i due club: l’obiettivo è chiudere l’operazione

Se Udinese-Inter è stata la sua ultima partita in Serie A? Crediamo di no, ma il mercato scorre alla velocità della luce e davvero nulla è impossibile.

Stando alle ultime indiscrezioni, c’è una trattativa in corso. Una trattativa che avrebbe preso consistenza subito dopo la sfida di sabato scorso, vinta di misura – grazie al gol di Lautaro – dalla squadra di Chivu.

Arthur Atta potrebbe dire addio all’Udinese in questa sessione di calciomercato. Il club ha sempre negato la possibilità di una partenza a gennaio del centrocampista francese, tuttavia dall’Inghilterra arriva la notizia secondo cui il Fulham è tornato a spingere con decisione per provare a chiudere l’affare a stretto giro di posta.

Per ‘Sky Sports’ il club londinese ha intensificato i contatti con la società dei Pozzo per il cartellino del classe 2003, il cui contratto scade a giugno 2029. Di recente il Fulham ha già presentato una proposta concreta, meglio dire ufficiale per l’ex Metz da circa 18 milioni di euro. L’offerta è stata però rispedita al mittente dai bianconeri.

Atta nel mirino della Juve, ma il suo futuro potrebbe essere in Premier

Il tecnico del Fulham, Marco Silva, sta spingendo per l’acquisto del 23enne originario del Benin e autore quest’anno di 2 gol e altrettanti assist tra campionato e Coppa Italia. I numeri, che non sono eccelsi, dicono tuttavia poco sul valore di Atta, finito non a caso nel mirino della Juventus come del Napoli.

Tuttocampista fisico e tecnico, Atta piace molto pure all’estero. Il Fulham è il club che nelle ultime settimane ha mosso i passi più concreti per strapparlo all’Udinese, la quale pregusta l’ennesima quanto corposa plusvalenza. Lo ha pagato circa 8 milioni e ora la richiesta è sui 25 milioni.

La Juve, come il Napoli, sono molto interessate al ragazzo, però allo stato attuale le priorità di entrambi sono altre e questo non può che agevolare proprio il Fulham. Staremo a vedere.