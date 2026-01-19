È ufficiale, saltano Juve-Napoli: il bollettino medico

Pesantissima tegola a sei giorni dalla super sfida tra Juventus e Napoli: ecco il bollettino medico di questi minuti.

Cresce l’attesa per la super sfida tra Juve e Napoli, valida per la 22esima giornata di Serie A e in programma domenica 25 gennaio alle ore 18:00. Le due squadre sono divise ora da 4 punti in classifica: gli azzurri hanno vinto a fatica col Sassuolo e sono terzi, mentre la squadra allenata da Spalletti si è arresa sul campo del Cagliari e occupa la quinta posizione.

All’appuntamento di domenica mancheranno due dei protagonisti più attesi: una tegola pesantissima, ma vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Juve-Napoli, doppia tegola: ora non ci sono più dubbi

Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali del Napoli: “In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo”.

Entrambi i calciatori salteranno la trasferta di Champions League in programma a Copenaghen e la gara del weekend contro la Juve. Conte spera di riaverli a disposizione nella prima settimana di febbraio.