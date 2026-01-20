Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Scacco matto alla Juve: blitz improvviso, salta il grande colpo a zero

Foto dell'autore

Il top club entra a gamba tesa e rischia di rovinare i piani di Comolli

Sul calciomercato la beffa è sempre dietro l’angolo. Quanti affari sono saltati quando era o comunque sembrava tutto fatto? Una miriade. Addirittura saltati dopo le visite mediche.

In questo caso nulla è chiuso, anche se l’interesse della Juve viene dato come molto forte. Del resto parliamo di un grande giocatore, seppur non più giovanissimo, e di un grande affare a costo zero.

Comolli, Ad Juve
Scacco matto alla Juve: lo comprano adesso, salta il grande colpo a zero (AsaFoto) – Calciomercato.it

Bernardo Silva fa gola ai bianconeri. Il portoghese è in scadenza col Manchester City e ad oggi non ci sarebbero i margini per un rinnovo. In buona sostanza, dovrebbe emulare il suo ex compagno Kevin De Bruyne andato via dai ‘Citizens’ a parametro zero dopo una lunghissima militanza. E un numero enorme di trofei conquistati.

Da parte di Bernardo Silva ci sarebbe l’apertura a un trasferimento in Italia, in Serie A, ma allo stato attuale Comolli e soci non avrebbero ancora affondato il colpo. Tradotto: messe sul tavolo delle cifre, un’offerta contrattuale vera e propria. Quindi i giochi sono aperti, per non dire apertissimi, con il club di Exor che non è ovviamente l’unico in corsa per il classe ’94 capitano della squadra di Guardiola.

Juve, ostacolo concorrenza per Bernardo Silva: c’è anche il Barcellona

Dalla Spagna rilanciano la candidatura del Barcellona, negli ultimi anni specializzatosi in operazioni a zero. ‘El Chiringuito’ parla di interesse concreto, di volontà forte dei blaugrana di mettere sotto contratto Bernardo Silva.

Bernardo Silva in azione col Manchester City
Juve, spunta il Barcellona per Bernardo Silva (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Da Bernardo Silva a Goretzka e Vlahovic, Deco guarda al mercato dei prossimi svincolati

Proprio per il centrocampo, la società di Laporta sta monitorando profili di esperienza internazionale: nel mirino c’è anche Leon Goretzka, obiettivo del Milan (come del Napoli) e che Hansi Flick, l’attuale allenatore dei catalani, ha già avuto al Bayern Monaco.

Vlahovic esulta dopo un gol con la Juve
Juve, Vlahovic vuole la Liga: ci pensa sempre il Barcellona (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il Barça guarda al mercato dei prossimi svincolati pure per rinforzare il reparto avanzato. Nei radar del Ds Deco, a proposito di Juve, c’è ancora Dusan Vlahovic. Come raccontatovi qui su Calciomercato.it, il sogno del bomber serbo è quello di trasferirsi in Spagna, con il Barcellona nettamente in cima alle sue preferenze.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie