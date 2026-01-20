Scacco matto alla Juve: blitz improvviso, salta il grande colpo a zero

Il top club entra a gamba tesa e rischia di rovinare i piani di Comolli

Sul calciomercato la beffa è sempre dietro l’angolo. Quanti affari sono saltati quando era o comunque sembrava tutto fatto? Una miriade. Addirittura saltati dopo le visite mediche.

In questo caso nulla è chiuso, anche se l’interesse della Juve viene dato come molto forte. Del resto parliamo di un grande giocatore, seppur non più giovanissimo, e di un grande affare a costo zero.

Bernardo Silva fa gola ai bianconeri. Il portoghese è in scadenza col Manchester City e ad oggi non ci sarebbero i margini per un rinnovo. In buona sostanza, dovrebbe emulare il suo ex compagno Kevin De Bruyne andato via dai ‘Citizens’ a parametro zero dopo una lunghissima militanza. E un numero enorme di trofei conquistati.

Da parte di Bernardo Silva ci sarebbe l’apertura a un trasferimento in Italia, in Serie A, ma allo stato attuale Comolli e soci non avrebbero ancora affondato il colpo. Tradotto: messe sul tavolo delle cifre, un’offerta contrattuale vera e propria. Quindi i giochi sono aperti, per non dire apertissimi, con il club di Exor che non è ovviamente l’unico in corsa per il classe ’94 capitano della squadra di Guardiola.

Juve, ostacolo concorrenza per Bernardo Silva: c’è anche il Barcellona

Dalla Spagna rilanciano la candidatura del Barcellona, negli ultimi anni specializzatosi in operazioni a zero. ‘El Chiringuito’ parla di interesse concreto, di volontà forte dei blaugrana di mettere sotto contratto Bernardo Silva.

Da Bernardo Silva a Goretzka e Vlahovic, Deco guarda al mercato dei prossimi svincolati

Proprio per il centrocampo, la società di Laporta sta monitorando profili di esperienza internazionale: nel mirino c’è anche Leon Goretzka, obiettivo del Milan (come del Napoli) e che Hansi Flick, l’attuale allenatore dei catalani, ha già avuto al Bayern Monaco.

Il Barça guarda al mercato dei prossimi svincolati pure per rinforzare il reparto avanzato. Nei radar del Ds Deco, a proposito di Juve, c’è ancora Dusan Vlahovic. Come raccontatovi qui su Calciomercato.it, il sogno del bomber serbo è quello di trasferirsi in Spagna, con il Barcellona nettamente in cima alle sue preferenze.