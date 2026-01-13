Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan e Napoli, grande ostacolo Barcellona per Goretzka | CM

Foto dell'autore

Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto a giugno

Leon Goretzka è uno dei prossimi parametri zeri che fa più gola ai grandi club. A meno di un clamoroso ripensamento, il Bayern Monaco non gli rinnoverà il contratto in scadenza lasciandolo andare via gratis dopo 8 anni.

Goretzka prima di una partita del Bayern Monaco
Milan e Napoli, grande ostacolo Barcellona per Goretzka (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il centrocampista tedesco è stato offerto di recente a Inter e Juventus, ma non sembra scaldare troppo per ragioni di età e, soprattutto, di natura economica. Nella primavera di un anno fa, si mosse la Roma.

Adesso per fonti vicine al Napoli, Goretzka è finito nei radar del Ds azzurro Manna, mentre è delle scorse ore la notizia di ‘Sky Sport’ secondo cui c’è un forte interesse del Milan.

Ostacolo Barcellona per Goretzka

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’ostacolo per le italiane – al di là delle richieste di ingaggio dell’entourage – è rappresentato dalla concorrenza. In particolare dalla concorrenza del Barcellona, il quale ha già mosso dei passi importanti per il classe ’95 di Bochum.

Negli ultimi anni, a causa delle enormi difficoltà finanziarie, il club blaugrana si è specializzato in grandi operazioni a costo zero, con Goretzka che potrebbe essere la prossima.

Goretzka durante una partita del Bayern
Goretzka, si muove il Barcellona: fattore Flick (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Fattore Flick

A spingere per l’ingaggio del teutonico è Flick, il tecnico dei catalani sempre più vicino alla conferma. Un eventuale divorzio a fine stagione sarebbe dettato solo da una sua scelta di natura personale. L’allenatore tedesco ha già avuto alle sue dipendenze Goretzka nel suo breve quanto vincente ciclo sulla panchina del Bayern.

Per Flick, il quasi 31enne sarebbe una valida alternativa ai cosiddetti titolarissimi, un elemento di notevole esperienza che ha vinto tanto, per un gruppo perlopiù molto giovane.

Goretzka, a Milan e Napoli sarebbe un titolare

Non c’è ancora un’offerta, ma un’apertura totale del giocatore al Barça sicuramente sì. Milan e Napoli possono comunque giocarsi le loro carte, del resto i catalani restano in difficoltà finanziarie e in Catalogna, a differenza che in Italia, non avrebbe assoluta centralità (per dirla terra terra, una maglia da titolare) nel progetto tecnico.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie