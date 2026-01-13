Milan e Napoli, grande ostacolo Barcellona per Goretzka | CM

Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto a giugno

Leon Goretzka è uno dei prossimi parametri zeri che fa più gola ai grandi club. A meno di un clamoroso ripensamento, il Bayern Monaco non gli rinnoverà il contratto in scadenza lasciandolo andare via gratis dopo 8 anni.

Il centrocampista tedesco è stato offerto di recente a Inter e Juventus, ma non sembra scaldare troppo per ragioni di età e, soprattutto, di natura economica. Nella primavera di un anno fa, si mosse la Roma.

Adesso per fonti vicine al Napoli, Goretzka è finito nei radar del Ds azzurro Manna, mentre è delle scorse ore la notizia di ‘Sky Sport’ secondo cui c’è un forte interesse del Milan.

Ostacolo Barcellona per Goretzka

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’ostacolo per le italiane – al di là delle richieste di ingaggio dell’entourage – è rappresentato dalla concorrenza. In particolare dalla concorrenza del Barcellona, il quale ha già mosso dei passi importanti per il classe ’95 di Bochum.

Negli ultimi anni, a causa delle enormi difficoltà finanziarie, il club blaugrana si è specializzato in grandi operazioni a costo zero, con Goretzka che potrebbe essere la prossima.

Fattore Flick

A spingere per l’ingaggio del teutonico è Flick, il tecnico dei catalani sempre più vicino alla conferma. Un eventuale divorzio a fine stagione sarebbe dettato solo da una sua scelta di natura personale. L’allenatore tedesco ha già avuto alle sue dipendenze Goretzka nel suo breve quanto vincente ciclo sulla panchina del Bayern.

Per Flick, il quasi 31enne sarebbe una valida alternativa ai cosiddetti titolarissimi, un elemento di notevole esperienza che ha vinto tanto, per un gruppo perlopiù molto giovane.

Goretzka, a Milan e Napoli sarebbe un titolare

Non c’è ancora un’offerta, ma un’apertura totale del giocatore al Barça sicuramente sì. Milan e Napoli possono comunque giocarsi le loro carte, del resto i catalani restano in difficoltà finanziarie e in Catalogna, a differenza che in Italia, non avrebbe assoluta centralità (per dirla terra terra, una maglia da titolare) nel progetto tecnico.