Goretzka, doppia chiamata in Serie A e il retroscena sulla Roma | ESCLUSIVO

Il centrocampista tedesco classe ’95 è in scadenza a giugno col Bayern Monaco

Goretzka potrebbe lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione, ovvero a costo zero visto che il suo contratto scade il prossimo 30 giugno.

Il centrocampista tedesco non è tra gli intoccabili di Kompany e, al momento, non risultano esserci trattative per il rinnovo. Ecco perché i suoi agenti hanno iniziato a scandagliare il mercato, alla ricerca di una nuova destinazione.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il classe ’95 di Bochum è stato proposto a due big della nostra Serie A: vale a dire a Juventus e Inter.

Considerata la politica sugli ingaggi di entrambi i club, oltre al fatto che parliamo di un calciatore che a febbraio compirà 31 anni, difficilmente il profilo di Goretzka verrà valutato concretamente.

Ventuno presenze nell’annata in corso, Goretzka avrebbe potuto trasferirsi in Italia nella scorsa estate. Come appurato in esclusiva da CM.IT, prima della fine della passata stagione si era mossa la Roma.

I giallorossi non sono però andati oltre una manifestazione di interesse, visto che il tedesco era intenzionato a rimanere al Bayern, nel quale milita ormai dal lontano gennaio 2018. Non si può escludere un ritorno della Roma sul centrocampista, specie se la squadra di Gasperini riuscisse a qualificarsi in Champions League.