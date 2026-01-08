Juventus, Vlahovic al Milan? Il serbo ha un altro desiderio | CM.IT

Non si spengono i rumors sul futuro del centravanti serbo, in scadenza di contratto con la Juve il prossimo giugno

Dusan Vlahovic è sempre al centro delle cronache, nonostante il lungo stop per l’operazione all’adduttore della coscia. Il recupero del centravanti serbo sta procedendo nel migliore dei modi e i tempi per il ritorno in campo potrebbero accorciarsi.

L’ex Fiorentina potrebbe tornare disponibile prima di marzo, a tre mesi esatti dall’intervento. Intanto non si spengono i rumors sul suo futuro, con l’agente Ristic che di recente ha incrociato il Ds del Milan Tare. Il club rossonero, dopo la corte della scorsa estate, rimane fortemente interessato al bomber classe 2000, anche se ci sarà da trovare la quadra tra commissioni e soprattutto sull’ingaggio. Vlahovic ambisce a uno stipendio da 8 milioni netti più bonus a stagione, cifre fuori portata per la gestione Cardinale al Milan.

Affinché Vlahovic sbarchi a Milanello dovrà abbassare le pretese, altrimenti per il ‘Diavolo’ sarà proibitivo chiudere per l’arrivo del serbo. Intanto le pretendenti dall’estero non mancano per l’attaccante: dalla Premier League alla Spagna, passando per la Bundesliga.

Calciomercato Juve, addio Vlahovic: preferenza alla Spagna rispetto al Milan

Vlahovic vaglierà tutte le offerte che arriveranno, mentre una sua permanenza alla Juventus rimane al momento da escludere. Tutto porta alla separazione a parametro zero del 25enne centravanti, malgrado la stima di Spalletti che gli aveva consegnato una maglia da titolare in attacco al momento del suo arrivo sulla panchina bianconera.

Il serbo da febbraio può accordarsi con qualsiasi squadra e c’è una preferenza nel suo futuro una volta dato l’addio alla Juve. Pur lusingato dalla corte del Milan e del suo ex tecnico Allegri, Vlahovic sceglierebbe un approdo nella Liga come raccolto da Calciomercato.it. In Spagna è stato soprattutto il Barcellona a farsi vivo per l’ex Fiorentina, con i blaugrana alla ricerca del successore di Lewandowski che è in scadenza di contratto a fine stagione.

Ma non solo il Barça: occhio anche a un possibile inserimento dell’Atletico Madrid, specialmente se dovessero esserci delle partenze eccellenti in estate nel rooster offensivo di Simeone. In Germania invece c’è il Bayern Monaco a tenere le antenne dritte, mentre in Premier potrebbero rifarsi sotto Manchester United e Chelsea. Vlahovic prima dell’infortunio aveva collezionato 6 reti e 3 assist in 17 presenze complessive, alla media di un gol ogni 146 minuti.