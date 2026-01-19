Affare Tonali solo rimandato: sarà il colpo dell’estate

Il centrocampista del Newcastle e della Nazionale può tornare in Serie A soprattutto in un caso specifico

La Juventus è al lavoro per regalare a Spalletti un colpo importante in attacco, in modo da dare quello sprint necessario al raggiungimento della Champions League. Parliamo di un traguardo a dir poco vitale per i bianconeri, che con la sconfitta di Cagliari hanno evidenziato ancor di più la necessità di un centravanti fisico in area di rigore che raccolga i palloni e i cross che arrivano dagli esterni. E Mateta, con En-Nesyri in seconda battuta, resta il principale obiettivo su cui la Juve sta lavorando in maniera importante. Ovviamente non è l’unico profilo, perché gli uomini mercato anche a centrocampo e in difesa hanno individuato già 2-3 obiettivi sensibili.

Mingueza è uno di questi, ma il Celta Vigo non lo molla a gennaio. E poi il grande sogno, Sandro Tonali. Per la dirigenza bianconera è il vero pallino, ha iniziato i primi movimenti in tal senso già da tempo e spera di sferrare a luglio l’assalto decisivo. Le cifre non sono basse e anche per questo serve assolutamente la Champions per portarlo a Spalletti. Un aiuto potrebbe darlo lo stesso Newcastle, anche se involontario. I Magpies rischiano seriamente di non fare le coppe europee il prossimo anno: col pareggio contro il Wolverhampton hanno complicato le cose: sorpassati da United e Chelsea, agganciati dal Sunderland.

La posizione resta buona in classifica, ottavi a -3 dal quarto posto e -2 dal quinto che dovrebbe comunque valere la Champions. Che però anche per loro diventa fondamentale per trattenere certi giocatori dagli assalti dei top club europei, più che altro a livello di ambizioni. La bagarre vede coinvolte parecchie squadre, per cui il Newcastle può ancora perfettamente arrivare in Champions come ha chance importanti – viste pure le tante partite da giocare (probabile faccia anche il playoff di UCL) – di stare fuori da tutto. In quest’ultimo caso, soprattutto con il quarto posto la Juve avrebbe molte più possibilità di arrivare a Tonali. Ovviamente non solo i bianconeri, ma anche altri top club sempre tra Premier League e magari Liga.