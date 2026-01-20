Atalanta
PAGELLE E TABELLINO INTER-ARSENAL 1-3: Acerbi si esalta in Champions, Barella fastidioso. Saka fa impazzire Dimarco

Foto dell'autore

Voti, top e flop del big match di Champions valevole per la settima giornata della League phase

L’Inter perde in casa contro un super Arsenal e ora si riducono al lumicino le chance di qualificazione diretta agli ottavi Champions. La squadra di Chivu tiene testa fino a cinque dal termine, quando Gyokeres chiude definitivamente i giochi.

Acerbi contro Gabriel Jesus in Inter-Arsenal
PAGELLE E TABELLINO INTER-ARSENAL 1-3: Acerbi si esalta in Champions, Barella fastidioso. Saka fa impazzire Dimarco

Le Pagelle di Inter-Arsenal

INTER

Sommer 6,5

Akanji 6

TOP Acerbi 7 – Pur tra mille difficoltà, una prestazione da grande difensore. 38 anni il 10 febbraio, signori…

Bastoni 5,5

Luis Henrique 5,5 – Dall’82’ Bonny s.v.

FLOP Barella 5 – Più che la prestazione, è deludente l’atteggiamento: si arrabbia facilmente coi compagni, ricorda un po’ Vieri quando mandava a quel paese Guglielminpietro. Dal 63′ Frattesi 5,5

Zielinski 5,5 – Dall’82’ Diouf s.v.

Sucic 6,5

Dimarco 6

Thuram 6

Lautaro 6,5 – Dal 63′ Pio Esposito 7

All. Chivu 6

ARSENAL

Raya 6

Timber 6,5 – Dal 63′ White

Saliba 7

FLOP Mosquera 5 – Fatica già nel primo tempo, poi con l’ingresso di Pio Esposito non la becca mai e Arteta lo tira fuori. Dal 74′ Gabriel Magalhaes

Lewis-Skelly 6,5

Eze 6,5 – Dal 63′ Rice 6

Zubimendi 6,5

Merino 7

TOP Saka 7,5 – Imprendibile quando parte palla al piede. Fa impazzire Dimarco.

TOP Gabriel Jesus 8 – Lascia il segno con due gol pesanti alla prima da titolare nel nuovo anno. Giocatore ritrovato che farebbe molto comodo alle big nostrane. Dal 75′ Gyokeres 7

Trossard 7,5 – Dal 79′ Martinelli s.v.

All.Arteta 7

Arbitro Pinheiro 6

TABELLINO INTER-ARSENAL 1-3
Marcatori: 9′ e 30′ Gabriel Jesus, 18′ Sucic, 84′ Gyokeres

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (82′ Bonny), Barella (63′ Frattesi), Zielinski (82′ Diouf), Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro (63′ Pio Esposito). All.: Chivu

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera (75′ Gabriel Magalhaes), Lewis-Skelly; Eze (63′ Rice), Zubimendi, Merino; Saka, Gabriel Jesus (75′ Gyokeres), Trossard (79′ Martinelli). All.: Arteta

ARBITRO: Pinheiro (POR)
AMMONITI: Bastoni, Merino, Acerbi

