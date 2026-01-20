Torna in nazionale e finisce nel mirino dell’Inter: colpo prenotato per giugno

L’Inter è pronta a fare un tentativo per un calciatore italiano che potrebbe riconquistare un posto in nazionale a stretto giro di posta.

La squadra mercato nerazzurra sta valutando un investimento in vista della prossima estate per rinforzare e, allo stesso tempo, ringiovanire la formazione a disposizione di Cristian Chivu.

Se durante gli ultimi giorni di gennaio non dovrebbero esserci grandi movimenti in casa Inter, lo stesso non si può dire della prossima estate con i nerazzurri pronti a cambiare molto all’interno del proprio organico, specialmente in difesa.

Affare Inter, un nazionale azzurro vicino all’arrivo a Milano

Pietro Comuzzo è un obiettivo di mercato dell’Inter in vista della prossima stagione con i nerazzurri che si starebbero già muovendo per il centrale della Fiorentina che sta ritrovando la miglior condizione fisica in questa fase del campionato.

Le buone prestazioni del centrale classe 2005 non sarebbero passate inosservate a Gattuso che sarebbe pronto a valutarne la convocazione in occasione delle partite che la squadra italiana dovrà affrontare in occasione dei playoff. Dopo un inizio di stagione molto difficile, il giovane centrale sta ritrovando la giusta continuità e potrebbe tornare ad essere un uomo mercato in vista dell’estate.

Nel 2025 la Fiorentina ha ricevuto diverse proposte per il proprio difensore, sia dall’Arabia Saudita che dal Milan con Massimiliano Allegri che lo avrebbe voluto per la propria difesa. In questo momento la squadra più interessata appare l’Inter, decisa a fare un tentativo per assicurarselo in vista del 2026/2027.

La valutazione del centrale si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro con i nerazzurri che sperano di riuscire a inserire una contropartita tecnica per abbassare le richieste dei viola.