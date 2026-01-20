Juventus, con il Benfica è decisiva in Champions: due novità per Spalletti | VIDEO CM

La Juve ospita la squadra di Mourinho all’Allianz Stadium per il match della prima fase di Champions League: le possibili scelte dell’allenatore bianconero
La Juventus prepara alla Continassa la sfida decisiva di Champions League contro il Benfica allenato da Mourinho.
Dall’allenamento odierno non arrivano sorprese: tutti a disposizione di Luciano Spalletti, ad eccezione dei lungodegenti Vlahovic, Rugani e Milik. Sorrisi e clima disteso nel quartiere generale bianconero, malgrado il doloroso ko di sabato in campionato contro il Cagliari. Partita da non sbagliare per la Juve, che in caso di vittoria staccherebbe matematicamente il pass per i playoff di Champions.
Juve-Benfica, torna Conceicao? Le possibili scelte di Spalletti
Rispetto al match di campionato perso in Sardegna, ci saranno delle novità nell’undici titolare della Juventus.
Conceicao ad esempio scalpita e potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto a scapito di Miretti sulla trequarti. In attacco, invece, in ascesa le quotazioni di Openda al posto di David. In mezzo al campo tornerà Thuram, con capitan Locatelli favorito su Koopmeiners. Tutto confermato in difesa, mentre tra i pali riecco Di Gregorio. In corso d’opera potrebbe rivedersi anche Gatti, già in gruppo nella trasferta di Cagliari.
📽️ #Juventus – Rifinitura pre #Benfica per i bianconeri alla Continassa: tutti a disposizione di #Spalletti, ad eccezione dei lungodegenti #Vlahovic, Rugani e Milik. #Conceicao scalpita per un posto sulla trequarti, in attacco #Openda potrebbe spuntarla su #David
📲 #JuveBenfica… pic.twitter.com/69MiGapyz4
— calciomercato.it (@calciomercatoit) January 20, 2026
La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Openda