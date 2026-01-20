Comolli ‘impazzito’: blitz improvviso e triplo colpo

La Juve si sta muovendo sottotraccia per almeno tre calciatori molto importanti in grado di dare una svolta alla squadra di Spalletti

La Juventus ha bisogno di cominciare ad accelerare sul mercato. Ci sono dei puntelli che Spalletti vorrebbe vedere a Torino, giocatori che alzerebbero la pericolosità della sua squadra e la sua completezza di alternative, di caratteristiche anche a livello numerico. Ma fino ad ora le trattative o i dialoghi avviati per ora non hanno portato i frutti sperati: operazioni difficili, come quelle per Chiesa e Mateta, che al momento si sono arenate.

Il vice-Yildiz, una punta su cui investire magari anche un po’ di futuro, un centrocampista e un esterno destro. Queste le priorità, su cui effettivamente la dirigenza si sta muovendo. E le nuove possibili trattative in piedi contemporaneamente o comunque le eventuali piste di mercato più calde sono addirittura tre. Andiamo per ordine. Gli ostacoli per Mateta sono importanti (40 milioni) e per questo la Juve ha allacciato i contatti con En-Nesyri e ha piazzato un primo sprint rispetto a Napoli e Siviglia andando in pole rispetto alle concorrenti. Per questo alla fine potrebbe spuntarla, magari anche con una cifra inferiore rispetto al francese.

Come riporta ‘Sky Sport’, inoltre, per il ruolo di vice-Yildiz i bianconeri starebbero valutando Albert Gudmundsson della Fiorentina: il ds Ottolini lo ha avuto al Genoa e avrebbe richiesto ai viola proprio il prestito del calciatore islandese. Diretto e secco il ‘no’ arrivato da parte del club gigliato che non lo ritiene sul mercato. Non solo, perché secondo Pasquale Garro, oggi c’è stato un incontro tra la Juventus e George Atangana, agente di Franck Kessie. I primi dialoghi sarebbero stati positivi, in attesa di contatti nei prossimi giorni.