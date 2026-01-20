Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Comolli ‘impazzito’: blitz improvviso e triplo colpo

Foto dell'autore

La Juve si sta muovendo sottotraccia per almeno tre calciatori molto importanti in grado di dare una svolta alla squadra di Spalletti

La Juventus ha bisogno di cominciare ad accelerare sul mercato. Ci sono dei puntelli che Spalletti vorrebbe vedere a Torino, giocatori che alzerebbero la pericolosità della sua squadra e la sua completezza di alternative, di caratteristiche anche a livello numerico. Ma fino ad ora le trattative o i dialoghi avviati per ora non hanno portato i frutti sperati: operazioni difficili, come quelle per Chiesa e Mateta, che al momento si sono arenate.

Damien Comolli e Modesto (Ansafoto) – calciomercato.it

Il vice-Yildiz, una punta su cui investire magari anche un po’ di futuro, un centrocampista e un esterno destro. Queste le priorità, su cui effettivamente la dirigenza si sta muovendo. E le nuove possibili trattative in piedi contemporaneamente o comunque le eventuali piste di mercato più calde sono addirittura tre. Andiamo per ordine. Gli ostacoli per Mateta sono importanti (40 milioni) e per questo la Juve ha allacciato i contatti con En-Nesyri e ha piazzato un primo sprint rispetto a Napoli e Siviglia andando in pole rispetto alle concorrenti. Per questo alla fine potrebbe spuntarla, magari anche con una cifra inferiore rispetto al francese.

Come riporta ‘Sky Sport’, inoltre, per il ruolo di vice-Yildiz i bianconeri starebbero valutando Albert Gudmundsson della Fiorentina: il ds Ottolini lo ha avuto al Genoa e avrebbe richiesto ai viola proprio il prestito del calciatore islandese. Diretto e secco il ‘no’ arrivato da parte del club gigliato che non lo ritiene sul mercato. Non solo, perché secondo Pasquale Garro, oggi c’è stato un incontro tra la Juventus e George Atangana, agente di Franck Kessie. I primi dialoghi sarebbero stati positivi, in attesa di contatti nei prossimi giorni.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie