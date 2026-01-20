Atalanta
È il preferito di Spalletti: dal nerazzurro alla Juventus per meno di 40 milioni | CM

La Juve a caccia di un centrocampista di livello per la prossima stagione: c’è un nome che intriga il tecnico della ‘Vecchia Signora’

La Juventus spinge per l’arrivo di un nuovo centravanti in rosa e accontentare Luciano Spalletti sul mercato. Il tecnico ha chiesto un paio di rinforzi per la seconda parte di stagione, con la dirigenza negli ultimi giorni impegnata a trovare la quadra per Mateta.

Spalletti, gli obiettivi a centrocampo della Juve
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Il bomber del Crystal Palace è l’obiettivo numero uno in attacco, anche se permane al momento la distanza su formula e cifre con il sodalizio londinese. In seconda battuta c’è En-Nesyri, alternativa a Mateta e nel mirino anche del Napoli. Con i campioni d’Italia, inoltre, potrebbe inscenarsi un duello per Daniel Maldini, in uscita dall’Atalanta.

La Juve è concentrata sul presente, ma Comolli e il nuovo Ds Ottolini lavorano sul mercato anche in prospettiva e in vista della prossima finestra estiva.

Calciomercato Juve, tra Ederson e Kessie: la scelta di Spalletti

Un nome che intriga è sicuramente quello di Bernardo Silva, che si libererà a parametro zero a fine stagione dal Manchester City. Per il portoghese la concorrenza è comunque agguerrita, con Benfica e Barcellona in prima fila per accaparrarselo. 

Certamente la Juventus cambierà volto al centrocampo, alla ricerca di un regista e di un profilo nello specifico che dia equilibrio alla squadra, specialmente se dovesse restare in panchina Spalletti. Un’opzione al vaglio della dirigenza della Continassa porterebbe a Kessie, in scadenza di contratto in Arabia Saudita con l’Al-Ahli. La Juve fiuta il colpo per riportare l’ex Milan in Serie A, anche se con caratteristiche un po’ diverse rispetto all’identikit stilato da Spalletti. 

Ederson nel mirino della Juventus
Ederson nel mirino della Juve (Ansa) – Calciomercato.it

Kessie assicurerebbe comunque muscoli, passo e un certo numero di gol (7 finora in 20 presenze stagionali): un giocatore completo e con una certa esperienza nel campionato italiano. L’unica controindicazione è il rendimento dell’ivoriano, dopo le tre stagioni vissute in Arabia. Più di Kessie, però, è Ederson a mettere tutti d’accordo alla Continassa come raccolto da Calciomercato.it. Il brasiliano in forza all’Atalanta sarebbe il puntello ideale in mediana per Spalletti (che lo stima molto) e in estate potrebbe lasciare Bergamo.

L’ex Salernitana è corteggiato in Premier League e dall’Atletico Madrid, con la ‘Dea’ che a un anno dalla scadenza del contratto potrebbe lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. 

