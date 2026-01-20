È il preferito di Spalletti: dal nerazzurro alla Juventus per meno di 40 milioni | CM

La Juve a caccia di un centrocampista di livello per la prossima stagione: c’è un nome che intriga il tecnico della ‘Vecchia Signora’

La Juventus spinge per l’arrivo di un nuovo centravanti in rosa e accontentare Luciano Spalletti sul mercato. Il tecnico ha chiesto un paio di rinforzi per la seconda parte di stagione, con la dirigenza negli ultimi giorni impegnata a trovare la quadra per Mateta.

Il bomber del Crystal Palace è l’obiettivo numero uno in attacco, anche se permane al momento la distanza su formula e cifre con il sodalizio londinese. In seconda battuta c’è En-Nesyri, alternativa a Mateta e nel mirino anche del Napoli. Con i campioni d’Italia, inoltre, potrebbe inscenarsi un duello per Daniel Maldini, in uscita dall’Atalanta.

La Juve è concentrata sul presente, ma Comolli e il nuovo Ds Ottolini lavorano sul mercato anche in prospettiva e in vista della prossima finestra estiva.

Calciomercato Juve, tra Ederson e Kessie: la scelta di Spalletti

Un nome che intriga è sicuramente quello di Bernardo Silva, che si libererà a parametro zero a fine stagione dal Manchester City. Per il portoghese la concorrenza è comunque agguerrita, con Benfica e Barcellona in prima fila per accaparrarselo.

Certamente la Juventus cambierà volto al centrocampo, alla ricerca di un regista e di un profilo nello specifico che dia equilibrio alla squadra, specialmente se dovesse restare in panchina Spalletti. Un’opzione al vaglio della dirigenza della Continassa porterebbe a Kessie, in scadenza di contratto in Arabia Saudita con l’Al-Ahli. La Juve fiuta il colpo per riportare l’ex Milan in Serie A, anche se con caratteristiche un po’ diverse rispetto all’identikit stilato da Spalletti.

Kessie assicurerebbe comunque muscoli, passo e un certo numero di gol (7 finora in 20 presenze stagionali): un giocatore completo e con una certa esperienza nel campionato italiano. L’unica controindicazione è il rendimento dell’ivoriano, dopo le tre stagioni vissute in Arabia. Più di Kessie, però, è Ederson a mettere tutti d’accordo alla Continassa come raccolto da Calciomercato.it. Il brasiliano in forza all’Atalanta sarebbe il puntello ideale in mediana per Spalletti (che lo stima molto) e in estate potrebbe lasciare Bergamo.

L’ex Salernitana è corteggiato in Premier League e dall’Atletico Madrid, con la ‘Dea’ che a un anno dalla scadenza del contratto potrebbe lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro.