Juve, si fa dura per Mateta: ore decisive, c’è un piano B | CM

Foto dell'autore

La Juventus spinge per l’acquisto di Mateta, ma non c’è ancora l’accordo con il Crystal Palace. Ecco l’alternativa al centravanti francese

Per la Juventus si complica la trattativa per l’arrivo sotto la Mole di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace.

Mateta, le ultime sul futuro alla Juventus
Pressing della Juve su Mateta (Ansa) – Calciomercato.it

Gli inglesi sono un osso duro e chiedono una cifra vicina ai 40 milioni di euro ai bianconeri, altrimenti una formula a titolo definitivo. La Juve al momento non può impegnarsi ad acquisire direttamente il cartellino del centravanti e ha optato per un’offerta in prestito oneroso con obbligo di riscatto vincolato alla qualificazione in Europa. 

Calciomercato Juventus, Mateta si complica: le prossime mosse in attacco

Gli ‘Eagles’ hanno rimandato al mittente la prima offensiva della Juve, che metteva sul piatto un pacchetto da 30 milioni di euro tra prestito e obbligo.

Come raccolto da Calciomercato.it sono ore decisive per l’eventuale approdo di Mateta a Torino, con la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ che potrebbe avvicinarsi a un’offerta da 35 milioni per cercare di avere il via libera da parte del Crystal Palace. La Juventus intanto nei giorni scorsi ha trovato l’accordo con il giocatore transalpino, sulla base di un contratto quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione più bonus.

En-Nesyri, piano B della Juve
En-Nesyri, piano B della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Mateta spinge per il passaggio in bianconero, ma la distanza al momento permane tra le due società. Il piano B della Juve porta a En-Nesyri, che potrebbe arrivare sotto la Mole in prestito con diritto di riscatto. Sull’attaccante marocchino del Fenerbahce c’è anche l’interesse del Napoli. 

