Ronaldo batte la Juve in tribunale: risarcimento e quasi 10 milioni

Rigettata la richiesta di annullamento del club bianconero

Cristiano Ronaldo ha vinto la sua battaglia personale e legale con la Juventus, lasciata nel 2021 dopo tre stagioni in cui ha messo a segno 101 gol in 124 partite vincendo 5 trofei.

Come è stato confermato a Calciomercato.it, il Tribunale di Torino ha dato ragione al fuoriclasse portoghese ora all’Al-Nassr, rigettando il ricorso presentato dal club bianconero.

In buona sostanza, la Juve non dovrà riavere da CR7 i 9,7 milioni di euro (più gli interessi) di stipendi versati al classe ’85 nel periodo del Covid-19.

La Juventus aveva chiesto l’annullamento del lodo arbitrale, il quale riconosceva il pagamento di alcune mensilità (al lordo) che Cristiano Ronaldo non aveva ricevuto a causa della famosa manovra stipendi messa in atto dalla società di Exor in pieno Coronavirus.

Dal duello in tribunale, quasi cinque anni dopo il divorzio, esce dunque vincitore Cristiano Ronaldo. Il lusitano è stato rappresentato dal suo avvocato di fiducia, ovvero John Shehata, nonché da un team di legali formato da Emanuele Lucchini Guastalla, Fabio Iudica e Paola Tardati.