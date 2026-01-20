Atalanta
Mourinho-Juve, l’annuncio in diretta rende furiosi i tifosi dell’Inter

Foto dell'autore

Vigilia importante di Champions League per la Juventus che va a fare visita al Benfica di José Mourinho, vecchia conoscenza del calcio italiano avendo allenato sia l’Inter che la Roma.

Josè Mourinho
Le parole di Mourinho sulla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Durante la conferenza stampa alla vigilia della partita tra il Benfica e i bianconeri, l’ex allenatore dell’Inter ha rilasciato delle dichiarazioni che non hanno fatto piacere ai tifosi dell’Inter.

Mourinho sorprende i tifosi dell’Inter, parole a sorpresa sulla Juventus

Da sempre legati al tecnico portoghese per la vittoria del Triplete nel 2010, riportando in nerazzurro una Champions League che mancava da moltissimi anni, i tifosi dell’Inter non si aspettavano alcune parole rilasciate dal tecnico prima della partita contro la Juventus.

José Mourinho ha riposto in maniera netta a chi gli avesse chiesto se accetterebbe l’incarico da allenatore della Juventus in futuro: “Certo”. Una risposta che ha lasciato di sasso i tifosi dell’Inter, da sempre rimasti legati al proprio ex tecnico che, in più di un’occasione non aveva nascosto di essere rimasto ancora legato alla squadra nerazzurra.

In passato non sono mancate delle frecciatine tra Mourinho e i tifosi bianconeri quando il tecnico si è recato allo Stadium, ma il calcio ci ha insegnato che le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

