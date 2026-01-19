Atalanta
Juve, l’annuncio sui social: Spalletti in un altro club a fine stagione

Colpo di scena in casa Juventus in vista della prossima stagione: l’ultima indiscrezione riguarda Spalletti ed è clamorosa. 

Lo scorso 30 ottobre si è legato alla Juve con un contratto fino al 30 giugno 2026, rimandando poi a fine campionato ogni discorso relativo a una sua eventuale permanenza. Molto dipenderà ovviamente dal risultato finale e dal piazzamento in campionato, ma Luciano Spalletti ha oggettivamente ribaltato i bianconeri in questi quasi 80 giorni di gestione.

Spalletti boccia Joao Mario e Kostic
Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Yildiz e compagni sono ormai una squadra vera, con una precisa identità e con un’idea di gioco ben definita: il ko di Cagliari non rovina quanto di buono fatto dall’allenatore di Certaldo fin qui e, dunque, una sua conferma alla Juve sembra al momento l’ipotesi più concreta.

Bomba Spalletti, l’annuncio di Campi sui social

Attenzione, però, ai colpi di scena. A rilanciare una clamorosa indiscrezione di mercato è in questi minuti il noto giornalista ed opinionista, Graziano Campi, attraverso il proprio account X:

Su Spalletti, dunque, si starebbero già muovendo diversi club in vista della stagione 2026/27, ma tutto dipenderà dalla decisione finale della Juventus.

