Tegola Yildiz, è ufficiale: il comunicato

Pessime notizie in casa Juventus in queste ore: ecco il comunicato ufficiale che lascia i tifosi a bocca aperta. 

Anche contro il Cagliari è stato il migliore dei suoi, ma questo non è bastato per regalare altri 3 punti alla Juventus. Kenan Yildiz sta disputando una stagione straordinaria con la casacca bianconera, a tal punto che la dirigenza vuole farne un punto fermo del futuro ed è al lavoro per blindarlo. Troppo pericolose le sirene provenienti dall’estero, perciò a Torino sono pronti ad offrire al talento turco un ricco adeguamento dell’ingaggio.

Yildiz esulta dopo un gol con la Juve
Yildiz (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Contro il Cagliari, però, qualcosa è andato storto e non ci riferiamo soltanto al punteggio finale che ha visto gli uomini di Pisacane vincere per 1-0.

Tegola Yildiz, il comunicato ufficiale

Kenan Yildiz, infatti, è stato ammonito dal direttore di gara per simulazione e adesso il giudice sportivo di Serie A ha deciso di comminare un’ammenda al numero 10 della Juventus. Ammenda di 2mila europer avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria“.

Una decisione inaspettata per il classe 2005 che, però, adesso è pronto a ripartire. A cominciare dalla delicata sfida di domani sera contro il Benfica di Mourinho, valida per la penultima giornata del girone di Champions League.

