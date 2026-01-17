PAGELLE e TABELLINO Cagliari-Juventus 1-0: Yildiz non basta, Perin colpevole

Voti, top e flop del match dell’Unipol Domus valido per la 21° giornata del campionato di Serie A. Decisiva la rete nella ripresa di Mazzitelli
Si ferma la corsa della Juventus. Tonfo della squadra di Spalletti sul campo del Cagliari nell’anticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A.
La Juve fa la partita e domina nel possesso palla, ma ha la colpa di con concretizzare le occasioni create davanti a Caprile. Il portiere di casa si esalta su Yildiz, mentre al 65’ la ‘Vecchia Signora’ viene punita dal destro al volo di Mazzitelli, eroe della serata. Nella circostanza colpevole Perin, mentre a Spalletti non bastano le invenzioni del solito Yildiz.
Voti, Top e Flop di Cagliari-Juve: David spento, Mazzitelli match winner
CAGLIARI
TOP: Mazzitelli 7,5 – Trova il gol ‘della vita’. Destro al volo sulla punizione di Gaetano che sorprende Perin e regala tre punti preziosissimi al Cagliari nella corsa salvezza.
FLOP: Esposito 5 – Non trova mai la giocata, stretto nella morsa della difesa bianconera. Perde un’infinita di palloni e non riesce a impensierire Bremer e compagni.
- Caprile 7,5
- Ze Pedro 6
- Mina 6,5
- Luperto 6,5
- Palestra 6
- Adopo 6
- Mazzitelli 7,5
- Obert 5,5
- Gaetano 6,5
- Esposito 5 (64′ Idrissi 6)
- Kilicsoy 5,5 (54′ Borrelli 6)
- All. Pisacane 7,5
JUVENTUS
TOP: Yildiz 7 – L’unico che ha la lucidità di fare sempre la scelta giusta negli ultimi venti metri. Inscena un duello personale con Caprile, il palo (l’ennesimo) nel finale grida vendetta. Non bastano le sue invenzioni per salvare la ‘Vecchia Signora’.
FLOP: Perin 4,5 – Serata tranquilla fino al 20’ della ripresa, poi si addormenta sul destro al volo di Mazzitelli. Sorpreso e colpevole: disattenzione che costa carissima alla Juve.
- Perin 4,5
- Kalulu 5
- Bremer 6
- Kelly 6
- Cambiaso 6 (80′ Conceicao SV)
- Locatelli 5,5 (66′ Openda 5)
- Koopmeiners 5,5
- McKennie 5,5 (80′ Thuram SV)
- Miretti 6 (66′ Zhegrova 5)
- Yildiz 7
- David 5 (88′ Adzic SV)
- All. Spalletti 5
Arbitro: Massa 5,5
Serie A, il tabellino di Cagliari-Juventus
La Juve cade a Cagliari, incassando la seconda sconfitta dell’era Spalletti dopo il ko di Napoli. Bianconeri poco lucidi in area avversaria (David stavolta non incide), Yildiz ci prova ma i padroni di casa resistono e firmano l’impresa. Addio sogni scudetto per la ‘Vecchia Signora’.
CAGLIARI-JUVENTUS 1-0
65′ Mazzitelli
Cagliari (3-4-1-2): Caprile; Mina, Luperto, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Obert; Gaetano; Esposito (64′ Idrissi), Kilicsoy (54′ Borrelli). A disposizione: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Trepy, Luvumbo. Allenatore: Pisacane.
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (80′ Conceicao); Locatelli (66′ Openda), Koopmeiners; McKennie (80′ Thuram), Miretti (66′ Zhegrova), Yildiz; David (88′ Adzic). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Cabal, Joao Mario, Kostic. Allenatore: Spalletti.
Arbitro: Massa (sez. Imperia)
VAR: Ghersini
Ammoniti: Yildiz (J)
Espulsi: –
Note: recupero 2′ e 6′; presenti 16.412 spettatori per la sfida dell’Unipol Domus di Cagliari