Milan, colpo in difesa per Allegri: in prestito come Fullkrug

Le ultime di mercato sui rossoneri: focus sul reparto arretrato

Allegri non può essere del tutto soddisfatto del calciomercato di gennaio del Milan. È vero, è stato accontentato per l’attaccante con l’acquisto di Fullkrug, decisivo ieri da subentrato nella vittoria di misura sul Lecce che consente ai rossoneri di restare in scia della capolista Inter.

Allegri durante una partita del Milan
Milan, colpo in difesa per Allegri: "In prestito"

Come noto, però, il tecnico ha chiesto e si aspetta anche un rinforzo in difesa. Un centrale, nella fattispecie, che come Fullkrug possa essere in grado di dare subito una mano alla squadra.

Tradotto, un giocatore pronto all’uso, esperto e che magari già conosca la Serie A. Il nome in cima ai desideri del livornese era forse Thiago Silva, il grande ex poi tornato… Ma al Porto.

L’altro nome particolarmente apprezzato da Allegri è quello di Federico Gatti, da lui lanciato in pianta stabile alla Juventus. I due club hanno avuto delle discussioni per un possibile scambio Gatti-De Winter, ma l’operazione non ha preso quota.

Milan, Allegri punta Gatti ma la Juve non lo cede in prestito

Appena rientrato dall’infortunio e dalla successiva operazione al menisco del ginocchio destro, il centrale di Rivoli non è intoccabile, ma l’ipotesi scambio o prestito non è contemplata dai bianconeri.

Gatti esulta dopo un gol con la Juve
Milan, Allegri pensa a Gatti ma la Juve non lo cede in prestito

Già, il prestito. Ovvero l’unica formula con cui vuole, o meglio può utilizzare Tare – come si è visto con Fullkrug – da qui alla fine di questa sessione invernale. Lo ha confermato anche Gianluca Di Marzio a ‘Sky Sport’: “Il Milan sta cercando un difensore che possa aumentare il tasso qualitativo. Però non è facile trovarlo in prestito”.

Come sottolinea lo stesso Di Marzio, il Milan “resta comunque vigile perché nelle ultime due settimane di mercato nascono delle opportunità. Per adesso siamo in una situazione di standby. Dipenderà anche dal sistema di gioco”.

Offerto Coppola a Tare

Qualche opportunità per i rossoneri potrebbe offrirla la Premier. Un altro nome che si fa pure in chiave Milan è quello di Coppola, l’ex Verona adesso in uscita dal Brighton. Lui sì che potrebbe approdare a Milanello con la formula del prestito, anche se nel suo caso parliamo di un giocatore con poca esperienza, anzi zero esperienza ad alti livelli. Coppola è stato già proposto a Tare.

 

