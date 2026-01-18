Pagelle Milan-Lecce, i voti della sfida: Fullkrug salva i rossoneri

Il Milan ha vinto il posticipo domenicale della giornata numero 21 del campionato con i rossoneri che riescono a tenere il passo dell’Inter in classifica, rimanendo a tre punti dai primi in classifica.

Un gol di Niclas Fullkrug ha salvato il Milan nella partita contro il Lecce che si stava complicando e non poco per i rossoneri che hanno sbloccato la partita solamente nella ripresa con un gran colpo di testa del centravanti tedesco servito da Alexis Saelemaekers. Una vittoria che permette ai rossoneri di fare un importante salto in avanti per quello che riguarda la lotta per un posto in Champions League considerato il ko della Juventus e che tiene sotto pressione l’Inter.

Positiva la prova di Falcone tra gli ospiti con il portiere che è riuscito a tenere in piedi i suoi fino alla rete dell’attaccante tedesco. Tra i rossoneri bene Jashari con Fullkrug che si prende la scena grazie alla rete. Ottima Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Milan-Lecce 1-0, Falcone tiene in piedi i salentini

MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6, Gabbia 6,5, De Winter 6; Saelemaekers 6,5, Ricci 6 (62′ Loftus-Cheek 6), Jashari 6,5 (87′ Modric sv), Rabiot 6, Estupinan 6; Leao 5,5 (87′ Nkunku sv), Pulisic 5,5 (62′ Fullkrug 7). Allenatore Allegri.

LECCE (4-2-3-1): Falcone 7; Ndaba 6, Siebert 6,5, Tiago Gabriel 6, Gallo 6; Coulibaly 6, Ramadani 5,5; Pierotti 5,5, Gandelman 5,5, Sottil 5,5 (54′ Banda 6); Stulic 5,5 (68′ Tete Morente 5,5). Allenatore Di Francesco.

ARBITRO: Zufferli.

AMMONITI: De Winter, Ramadani