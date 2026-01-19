Paratici fa spesa alla Continassa: arriva il due di picche della Juventus | CM

Atalanta
Il nuovo uomo mercato della Fiorentina ed ex dirigente bianconero ha messo nel mirino due giocatori della ‘Vecchia Signora’

Paratici bussa alla porta della Juventus. Il nuovo capo dell’area tecnica della Fiorentina inizierà ufficialmente la sua avventura in viola dal 4 febbraio, ma già si sta muovendo sul mercato per rinforzare la squadra di Vanoli.

Fabio Paratici, nuovo Ds della Fiorentina (Ansa) – Calciomercato.it

In riva all’Arno già sono sbarcati Salomon e Brescianini, che hanno dato subito il loro contributo nelle ultime partite. La Fiorentina ha vissuto un weekend difficile per la morte del patron Commisso e ieri a Bologna ha dedicato la vittoria all’ex presidente scomparso. Un successo vitale in chiave salvezza per la formazione viola, che sta scalando la classifica grazie ai recenti risultati in campionato.

La Fiorentina adesso è terzultima a pari punti con il Lecce e punta a uscire il prima possibile dalle zone caldissime della classifica, con i prossimi colpi di mercato che potrebbero aiutare ulteriormente mister Vanoli. Paratici quindi è al lavoro per dei nuovi innesti oltre a Salomon e Brescianini, al quale si è aggiunto anche Harrison che è stato ufficializzato nelle scorse ore.

Calciomercato Juve, porta chiusa alla Fiorentina per Gatti

Oltre a centrocampo e attacco, la dirigenza della Fiorentina punta a rinforzare anche il reparto difensivo che nei giorni scorsi ha visto la partenza di Pablo Marì. Come dicevamo Paratici guarda con attenzione in casa Juve, dove ci sono due obiettivi sensibili per la il sodalizio gigliato. La Fiorentina ha messo gli occhi infatti su Federico Gatti e Daniele Rugani per dare nuova linfa alla retroguardia viola. 

Federico Gatti, 27 anni (Ansa) – Calciomercato.it

Rugani al momento è ai box per un infortunio al polpaccio e tornerà disponibile a febbraio, mentre Gatti è tornato nella lista dei convocati contro il Cagliari e potrebbe essere utilizzato da Spalletti (più a gara in corso che dall’inizio) mercoledì nell’incrocio di Champions League all’Allianz Stadium con il Benfica. Per quanto concerne quest’ultimo – come raccolto da Calciomercato.it – la Juventus non vuole privarsene anche perché lo reputa un co-titolare, prezioso nelle rotazioni in difesa considerando un Bremer ancora in rodaggio.

Spalletti deve gestire il brasiliano, con Gatti che sarà un elemento molto importante nel prosieguo della stagione per alternarsi con l’ex Torino e gli altri difensori bianconeri. La Juve di recente ha respinto l’assalto del Milan, con Allegri che spinge per il centrale di Rivoli. La dirigenza della Continassa ha rifiutato tutte le proposte di scambio dei rossoneri e valuta il cartellino del giocatore intorno ai 25 milioni di euro.

Servirebbe quindi un’offerta corposa per strapparlo alla Juventus, ma la volontà del club resta quella di non cederlo in questa sessione invernale del mercato. Per Rugani – come per Gatti – la società bianconera non è propensa a farlo partire in prestito e chiede un indennizzo per un eventuale trasferimento alla Fiorentina. 

