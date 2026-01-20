Lucca in Serie A, l’annuncio cambia tutto: colpo di scena

Il centravanti del Napoli a brevissimo può sbloccare il mercato in entrata degli azzurri, la Premier era avanti ma c’è una scelta che stravolge tutto

Il Napoli si avvicina sempre di più allo ‘stappo’ del suo mercato di gennaio, che come noto deve essere a saldo zero: tanto entra, tanto esce. Prima le cessioni, poi gli acquisti al massimo con formula o cifre pari o inferiori. Un bel problema per una squadra che in questa fase della stagione sta soffrendo maledettamente per una sequela incredibile di infortuni e assenze varie. Qualcuno sta per rientrare, vedi Lukaku che però avrà bisogno di tempo, e Anguissa che pure rientrerà dopo un lungo stop. Ma non basta. A sbloccare tutto saranno le uscite di Noa Lang e Lorenzo Lucca, che si stanno avvicinando sempre di più.

A ‘Radio Tutto Napoli’, l’esperto di mercato Niccolò Schira ha fatto il punto proprio sull’attaccante italiano su cui è piombato il Nottingham Forest, col Pisa sempre in agguato: “Anche quando si parlava di Benfica, di Besiktas e di altre destinazioni, la sua priorità è sempre stata rimanere in Italia. Il Nottingham Forest, domenica, ha presentato un’offerta che il Napoli ha accettato, anche perché in caso di riscatto il club azzurro farebbe una piccola plusvalenza. Lucca però ha chiesto tempo. Sa che in Italia ci sono delle pretendenti, una su tutte il Pisa. E quando nel mercato si riflette troppo, di solito non è un segnale positivo”.

Su Lang invece: “Se domani il Galatasaray confermerà per iscritto quanto promesso verbalmente – prestito oneroso con diritto di riscatto a cifre superiori rispetto a quelle pagate dal Napoli – allora il club azzurro darà il via libera. Già giovedì Lang potrebbe volare a Istanbul per visite mediche e firme. Oggi il Napoli si è informato su Cambiaghi, ma il Bologna lo vuole vendere a titolo definitivo. Se il Napoli non incassa, può solo fare prestiti o occasioni. Sono stati proposti Sterling, ma servirebbe che il Chelsea coprisse il 60-70% dello stipendio. È stato proposto anche Maldini, ma non c’è convinzione totale perché se non gioca a Bergamo difficilmente può fare la differenza in una squadra che lotta per lo scudetto”.