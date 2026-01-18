È un corpo estraneo alla Juve: 46 milioni buttati, futuro lontano da Torino | CM

Battuta d’arresto per la Juventus sul campo del Cagliari: l’attacco non incide, c’è un giocatore che sta particolarmente deludendo nella squadra bianconera

La Juventus cade inaspettatamente sul campo del Cagliari, punita nella ripresa dal destro al volo di Mazzitelli. Evidente nell’occasioni la dormita della difesa bianconera, specialmente di Perin che si è fatto sorprendere con troppa facilità dalla conclusione del centrocampista di casa.

La Juve si lecca le ferite per una battuta d’arresto che complica la corsa Champions e che chiude quasi definitivamente i sogni scudetto della formazione di Spalletti. Il distacco dalla capolista Inter è salito a 10 punti, difficilmente recuperabili da qui a fine campionato. Testa in tutti i sensi quindi alla Champions League, non solo nella corsa per il quarto posto ma anche in vista del decisivo incrocio di mercoledì contro il Benfica.

Sfida che vale l’accesso ai playoff e che porterebbe nelle casse bianconere un bel gruzzoletto, evidentemente da reinvestire subito sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti.

Calciomercato Juventus, Openda ancora deludente: addio già in estate?

L’allenatore bianconero chiede un paio di colpi: un laterale destro per dare respiro a Kalulu, oltre a un puntello offensivo. Quest’ultimo individuato in Mateta, colosso in forza al Crystal Palace. La Juventus ha trovato l’accordo con il centravanti francese e adesso cerca l’intesa con la società inglese.

Mateta in prospettiva futura andrebbe ad alternarsi in attacco con David, visto il sempre più probabile addio a parametro di Vlahovic a fine stagione. In questo scenario ci sarebbe pure Lois Openda, che però sta deludendo nella sua esperienza sotto la Mole. Anche ieri, subentrando dalla panchina, il nazionale belga non è riuscito a incidere come tutti gli altri giocatori entrati a gara in corso. Openda ha avuto un paio di buone occasioni nel finale, ma ha mancato l’impatto con la pallone da posizione favorevole.

L’ex Lipsia in questa fase è la riserva di David e dopo cinque mesi sembra ancora un corpo estraneo alla Continassa. Il belga è sbarcato a Torino al fotofinish del mercato estivo in prestito oneroso per 4 milioni, con obbligo di riscatto fissato a oltre 42 milioni di euro e che si materializzerà se la Juve arriverà nelle prime dieci posizioni in campionato. Una formalità quindi, con la dirigenza bianconera però che sta riflettendo sul futuro del giocatore come appreso da Calciomercato.it. Openda ha faticato con Tudor e sta trovando delle difficoltà di inserimento anche con Spalletti.

La sua permanenza alla Juventus in estate non è affatto scontata, specialmente se continuerà a non dare le giuste risposte in campo. E con l’eventuale acquisto di Mateta, unito alla conferma di David, per il belga non ci sarebbe spazio nel reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’. Openda finora ha collezionato 22 presenze complessive (appena 7 da titolare), segnando solo 2 reti alla media di un gol ogni 640 minuti. Troppo poco per essere da Juve e meritarsi una riconferma.