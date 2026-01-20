Svolta a destra e grande colpo a zero: la Juve accelera e sorpassa l’Inter

Le ultime sul mercato bianconero dall’attacco al centrocampo passando per la fascia destra

Tredici giorni alla chiusura di questo calciomercato di gennaio. Tra le più attive c’è senz’altro la Juventus, che non molla la presa su Mateta del Crystal Palace (ha un accordo col francese) mantenendo calda l’alternativa: En-Nesyri del Fenerbahce, sul quale c’è anche il Napoli di Conte.

L’altra priorità della Juve è il vice Yildiz. La pista Chiesa ha perso forza negli ultimi giorni, mentre ha preso quota quella che porta al figlio d’arte Daniel Maldini.

Un Maldini alla Juve, qualcosa di clamoroso ma non troppo considerati gli eccellenti rapporti con l’agente del fantasista dell’Atalanta, vale a dire Beppe Riso, agente anche di Tonali e Frattesi. Tanto per non fare due nomi a caso…

💰 L’#Atalanta chiede 10-12 milioni per il cartellino di Daniel #Maldini e vuole inserire l’obbligo di riscatto nell’operazione. Sullo sfondo rimane anche l’interesse della #Lazio 📲 @calciomercatoit https://t.co/ajxYSu4Ks0 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 19, 2026

Come raccolto dal nostro Giorgio Musso, il club della famiglia Percassi vuole 10/12 milioni per il cartellino di Maldini jr, sempre nei radar della Lazio oltre che del Napoli. La ‘Dea’ chiede inoltre l’obbligo di riscatto. Il classe 2001 rimane comunque un piano B, una alternativa a Federico Chiesa. Spalletti preferirebbe l’altro figlio d’arte, “il nostro Sinner”, come lo definì ai tempi della Nazionale.

Fascia destra, la Juve si muove per Norton-Cuffy

Ottolini e soci lavorano anche per un terzino destro. Il nome in cima è sempre Mingueza del Celta Vigo: il contratto dello spagnolo scade a giugno, i bianconeri stanno stringendo per trovare un accordo in vista della prossima stagione. Poi se il Celta aprisse alla cessione in questa sessione…

Nelle ultime ore, però, ‘Sky Sport’ ha rilanciato la candidatura di Norton-Cuffy, l’inglese in forza al Genoa e da tempo nel mirino di Inter e Napoli. In verità i nerazzurri hanno mollato un po’ la presa, quindi la Juventus può andare di sorpasso.

Anche in questo caso, occorre l’apertura del club cedente, ovvero il ‘Grifone’, alla formula del prestito con diritto oppure obbligo condizionato. La valutazione del classe 2004 ex Arsenal è sui 18 milioni di euro.

Juve, nuovi contatti per Franck Kessie

Come tutti, al di là della questione Mingueza, pure la Juve sta lavorando pure in vista di giugno, con focus sui parametri zero. In tal senso rimane acceso più che mai l’interesse per Franck Kessie, in scadenza con l’Al-Ahli. Secondo la medesima fonte, nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti con l’agente dell’ex Milan.