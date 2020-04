CALCIOMERCATO LAZIO IMMOBILE EVERTON ANCELOTTI KEAN / Prima dello stop forzato per l'emergenza Coronavirus, Ciro Immobile stava vivendo la sua miglior annata della carriera. Capocannoniere della Serie A con ben 27 gol e il record di Higuan fissato come grande traguardo personale. La stagione da incorniciare dell'ex centravanti di Torino e Sivigilia ha però attirato anche le mire di una vecchia conoscenza del campionato italiano.

Si tratta di Carlo, che come rivelato da 'TeamTalk' vorrebbe portarlo in Premier League per fargli indossare la maglia dell. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, l'agente di Immobile fa chiarezza sul suo futuro

Calciomercato Lazio, Kean per Immobile: ipotesi dalla Premier

Secondo quanto riferito dal portale britannico la compagine di Liverpool sarebbe addirittura pronta ad inserire Moise Kean nell’affare per convincere i biancocelesti. La Lazio dal canto suo valuta Immobile non meno di 50 milioni di euro. Per questo motivo l'Everton vorrebbe ammorbidire le richieste di Lotito inserendo l'ex giovane prodigio della Juventus preso solamente la scorsa estate dai bianconeri per ben 30 milioni di euro. Il centravanti classe 2000 non ha però brillato in Premier, motivo per cui è stato recentemente accostato ad un possibile rientro in Italia. Così l'Everton proverebbe a cogliere la palla al balzo per arrivare a Immobile che però continua a trovarsi benissimo a Roma con la Lazio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Lazio, Luis Alberto: "Lotteremo ancora per lo scudetto. Calcio, solo questione di soldi"

Calciomercato Lazio, corsa a Milinkovic-Savic: Lotito pronto a spiazzare tutti